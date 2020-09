Tiffany Haddish est confuse: a-t-elle Corona ou pas?

05.09.2020 11h51

Tiffany Haddish a été testée positive pour Corona. Un choc pour l’actrice qui est en train de tourner un projet.

L’actrice de 40 ans travaillait sur un plateau de tournage quand on a appris qu’un membre de l’équipe avait été en contact avec une personne infectée.

Le premier test était négatif

Un premier test rapide a montré un résultat négatif chez Tiffany Haddish – mais après qu’une connaissance lui ait dit qu’il avait lui-même été testé positif pour Corona, le comédien a acheté un autre test – qui a ensuite donné le résultat terrifiant.

Pas en contact direct

Dans une interview avec Dr. Anthony Fauci pour sa chaîne YouTube explique: «Je n’étais pas en contact direct avec la personne sur le plateau, mais ils nous ont tous renvoyés à la maison et ont arrêté le film. Ensuite, ils ont dit que nous devrions nous faire tester. J’ai été testé et les résultats sont arrivés deux jours plus tard. Ils ont dit que je n’avais pas de corona. “

“Les tests sont chers”

Après son deuxième test, Tiffany a également fait tester des anticorps pour savoir si elle sera immunisée contre la couronne à l’avenir. “Quelqu’un d’autre m’a dit qu’il avait Corona, alors j’ai été testé à nouveau”, poursuit-elle.

Et plus loin: «Les tests sont chers – ils coûtent 550 dollars. J’étais vraiment bouleversé parce que je voulais acheter des chaussures. Eh bien, j’ai acheté les tests. Encore une fois. Je ne ressens aucun symptôme, j’obtiens les résultats du test deux jours plus tard et ils ont dit que j’avais Corona. “

Est-elle un super humain?

Son test d’anticorps a initialement donné un résultat positif, mais un résultat négatif sur un deuxième test – Tiffany suppose donc qu’elle est une «surhumaine».