Tiffany est de retour alors que Jennifer Tilly revient sur Chucky de cette semaine

Depuis Chucky est revenu sur les écrans dans la nouvelle série de Don Mancini basée sur la poupée tueuse qu’il a créée dans les années 1988 Un jeu d’enfant et ses suites, les fans ont crié pour savoir quand Tiffany de Jennifer Tilly fera sa première apparition dans la série. Grâce à un aperçu du prochain épisode, nous avons une réponse. Le nouvel épisode, intitulé « Little Little Lies », sera diffusé le mardi 9 novembre, et grâce au son de sa voix unique, nous savons que Tiffany Valentine fera ses débuts dans la série dans l’épisode avec son collègue de retour de la franchise Nica Pierce. .

La série reprend un certain nombre de fils de la franchise Child’s Play, et la dernière fois que nous avons vu le personnage de Tilly, elle partait avec Nica Pierce, qui à l’époque était possédée par l’âme de Charles Lee Ray. L’épisode 5 ramènera le couple dans le monde de Chucky, et nous avons hâte de voir comment tout cela se déroulera. Le synopsis de l’épisode se lit comme suit: « Jake et Devon sont prêts à faire passer leur relation au niveau supérieur, mais après un autre meurtre horrible aux mains de Chucky, qui a le temps pour la romance? Pendant ce temps, les ennemis – et les alliés – du passé de Chucky se présenter pour compliquer les choses. »

Chucky a reçu d’excellentes critiques jusqu’à présent, et alors que nous atteignons la mi-parcours, il ne semble pas que cela va changer. De nombreuses séries auraient été tentées de sortir tous leurs gros canons à la fois, mais à l’honneur de Mancini, il s’était abstenu de livrer tout ce qu’il avait dans les premiers épisodes. Le quatrième épisode de la série a commencé à plonger beaucoup plus dans l’esprit de Charles Lee Ray, et a expliqué qu’il voulait rester sous forme de poupée, ce que Mancini avait promis au début du développement de la série.

Pendant ce temps, Jennifer Tilly, qui reprendra son rôle aux côtés du morceau de plastique tueur de Brad Dourif, a révélé dans une interview au LA Times qu’à l’âge de 63 ans, elle pensait que sa carrière était peut-être terminée, car on ne lui offrait tout simplement pas les pièces qu’elle voulait faire. Cependant, alors Mancini lui a parlé de Chucky.

« Je pensais que mes jours d’acteur étaient derrière moi, mais je l’ai fait Chucky depuis le tout début », a-t-elle déclaré. « [Don] écrit toujours Tiffany comme sexy et sexy et lui donne toutes sortes de choses intéressantes à faire, pas adaptées à son âge. Il y a un petit bout de moi qui dit : « Combien de temps puis-je jouer Tiffany ? » Mais ensuite, il y a l’autre partie qui ne veut pas être laissée de côté. »

Tilly a révélé que lorsque la série a été discutée pour la première fois, elle pensait qu’elle n’aurait qu’une sorte de camée, mais comme les choses se sont avérées, elle est en fait devenue un rôle principal dans la franchise qu’elle a rejointe pour la première fois en 1997 Bride of Chucky.

« Les fans sont tellement enragés, et c’est un personnage tellement emblématique que je me suis dit : ‘Je veux vraiment être belle pour Tiffany. Sinon pour moi, pour Tiffany.' », a poursuivi Tilly. « Je vais vous confier un secret. Tiffany est un peu campy.

Et nous ne voudrions pas d’elle autrement. Chucky diffuse de nouveaux épisodes sur USA Network et SYFY tous les mardis. Les interviews de cette histoire nous viennent du Los Angeles Times.

