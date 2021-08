Tiffany abandonne-t-elle son bleu emblématique pour un nouveau look ? Voir la campagne audacieuse

C’est au revoir, bleu Tiffany, bonjour… jaune Tiffany ?

Cela peut sembler difficile à croire, mais après plus de 175 ans, la bijouterie de luxe effectue de grands changements pour lutter pour une population plus jeune et plus branchée.

Quelque chose se prépare depuis quelques mois maintenant, clairement. « Présentation de notre nouvelle couleur House », a écrit la société sur sa page Instagram le 1er avril. « #TiffanyYellow. »

Alors que cette nouvelle a commencé comme une blague de poisson d’avril, elle est devenue plus tard une sensation pop-up fin mai et a montré qu’il y avait au moins quelques changements à l’horizon. Depuis lors, de nouvelles publicités pour l’entreprise ont été collées sur les murs de la ville, avec l’inscription « Not Your Mother’s Tiffany ». Et les légendes du compte Instagram de l’entreprise suggèrent : « Peut-être qu’il faisait cool à l’époque ? Peut-être que ta mère est plus cool que toi. »

Les mots audacieux en caractères noirs apparaissent sur un fond blanc austère et sont associés à des images de modèles habillés de façon décontractée en jeans, chemisiers ou camisoles, et des piles de bijoux d’une manière plus moderne et maximaliste. Par exemple, cette publication Instagram est sous-titrée : « Ta mère a appelé. Elle a dit : ‘Je te l’avais dit.' »

Alors, ce n’est pas la Tiffany de ta mère, et donc c’est branché ? Ou que ta mère avait raison depuis le début… ce qui veut dire elle est branché ? Nous ne savons pas quoi penser de tout cela.

En tout cas, ce qui fait sensation, c’est l’absence de la fameuse couleur bleu œuf du rouge-gorge dans ces publicités. Le bleu Tiffany est une couleur si emblématique qu’elle a sa propre désignation Pantone, « 1837 Blue », du nom de l’année de la fondation de Tiffany. AUJOURD’HUI a contacté Tiffany pour commenter, mais attend la confirmation si la couleur est là pour rester ou sera considérée comme un symbole du passé.

Les articles de Tiffany & Co. sont emballés dans de magnifiques boîtes « 1837 Blue », une couleur qui porte son propre nom Pantone. Alex Tai / SOPA Images / via Getty Images

Selon le site Web de Pantone, la teinte spécifique de bleu Tiffany a été choisie par le fondateur Charles Lewis Tiffany. C’était la couleur de la collection annuelle de bijoux de Tiffany, connue sous le nom de Blue Book. La société est devenue emblématique grâce à son accent constant sur le luxe et la qualité (son siège de la 5e Avenue à New York ressemble presque à visiter un musée) et des films hollywoodiens comme « Breakfast at Tiffany’s » de 1961, et en 2001, Pantone a donné à la couleur son caractère unique. numéro et nom.

Mais le nouveau propriétaire de l’entreprise, LVMH, qui a racheté Tiffany’s début 2021, semble vouloir orienter la marque dans une nouvelle direction.

« La couleur est un langage, et en tant que langage, c’est l’un des meilleurs moyens de communiquer à voix haute, mais silencieusement, que Tiffany est désormais sous cette nouvelle direction, une personne qui a des idées assez différentes sur ce que la marque Tiffany peut signifier », Laura Pressman, vice-présidente président du Pantone Color Institute, partagé avec 45secondes.fr.

Elle note que le commutateur jaune potentiel est un « bon choix pour Tiffany pour « faire bouger les choses » », en partie parce qu’il est lumineux et ensoleillé, mais qu’il se connecte avec la génération Z. « Il n’y a pas de meilleure carte d’appel pour Tiffany sous LVMH pour envoyer un message subliminal qu’ils sont aussi la marque des jeunes générations. »

Tout le monde n’est pas si heureux des changements, en particulier du message. La publication spécialisée dans la joaillerie JCK Magazine note que le slogan « Not Your Mother’s Tiffany’s » renvoie à une phrase similaire utilisée pour rendre les Oldsmobiles branchés et à la mode… ce qui « était un flop notoire ».

Audrey Hepburn et George Peppard naviguant dans Tiffany’s dans une scène de « Breakfast At Tiffany’s » de 1961. Paramount Pictures / Getty Images

Pressman a déclaré que l’inclusion d’autres couleurs ne signifie pas que le bleu disparaît complètement. « Cela fait partie intégrante de leur héritage de marque, mais (ils) cherchent des moyens de faire bouger les choses et de faire un bruit très inattendu. Mais nous devrons attendre et voir », a-t-elle déclaré.

Pour l’instant, il est difficile de dire si abandonner une image connue pour une image plus tendance, tout en essayant de faire un clin d’œil aux clients « mères » plus âgés, fonctionnera. Il n’en reste pas moins que les millennials et les clients de la génération Z ne sont pas aussi intéressés par les articles de luxe du passé, se marient plus tard et peuvent avoir des problèmes éthiques avec des bijoux comme les diamants.

Ah, eh bien : Au moins, nous aurons toujours Audrey Hepburn, fangirl devant Tiffany’s avec un cruller et du café.

