TIFF 2022 : les films les plus excitants en première mondiale

La Festival international du film de Toronto (TIFF) se déchaîne en 2022, après deux ans de projections principalement virtuelles avec quelques films importants parsemés. Cette année, du 8 au 18 septembre, le TIFF projettera bon nombre des films les plus attendus de l’année de certains de les plus grands réalisateurs travaillant aujourd’hui. Steven Spielberg, Martin McDonagh, Hirokazu Kore-eda, Park Chan-wook, Lena Dunham, Sam Mendes, Rian Johnson, Gina Prince-Bythewood, Rodrigo Garcia, Darren Aronofsky, Jafar Panahi, Stephen Frears, Ruben Östlund, Sarah Polley, etc. projetteront leurs films cette année. Certaines d’entre elles seront des premières mondiales, d’autres des premières nord-américaines et d’autres seulement des premières canadiennes. Nous voulons donner un aperçu de certains des films les plus excitants et les plus attendus du festival cette année, mais avec un tel excès de brillance au TIFF en septembre, la sélection dans cet article se limite simplement aux premières mondiales de films sans festival ou le public a déjà vu. Alors que d’énormes films comme La baleine, le lauréat de la Palme d’Or Triangle de tristesseet le chef d’oeuvre Décision de partir ont tous des projections anticipées, nous examinons ici les films les plus grands ou les plus intéressants faisant leur première mondiale exclusive au TIFF 2022, sans ordre particulier. FILM VIDÉO DU JOUR Alice, chérie

Bien qu’encore quelque peu entouré de mystère, le film de la scénariste et réalisatrice Amy Redford Perchoir semble être un drame domestique prometteur et un bel ajout au cinéma indépendant américain. Le film traite des complications entre une mère et sa fille lorsque la cadette (Grace Van Dien) tombe amoureuse d’un homme de 28 ans sur Internet (Kyle Gallner).

Redford (fille du grand Robert Redford) a fait sensation à Sundance en 2008 avec La guitare mais a été largement absent de la scène depuis lors. Maintenant, les espoirs sont grands avec Le perchoirce qui semble suffisamment prometteur pour que Redford travaille déjà sur deux autres films.

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés

Même s’il maîtrisait le genre mystère avec le brillant lycée noir Briquepersonne ne s’attendait au mystère du meurtre moderne de Rian Johnson Couteaux sortis pour devenir un tel succès massif. Le cinéaste fascinant capitalise sur son succès en réalisant une quasi-suite avec un casting également empilé – Daniel Craig, Ethan Hawke, Edward Norton, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Dave Bautista, Janelle Monae et Leslie Odom Jr. toutes les vedettes de Oignon de verre : un mystère à couteaux tirésqui suivra le formidable détective sudiste Benoit Blanc alors qu’il se rend en Grèce pour ce qui devrait être un autre mystère infiniment divertissant et sinueux.





Raymond et Ray

AppleTV+

Ethan Hawke continue cette période follement créative et occupée de sa vie avec non seulement Verre Oignon (et Téléphone noiret Chevalier de la Lune, et L’homme du nordtous sortis l’année dernière avec une succession haletante) mais aussi Raymond et Ray. Hawke joue aux côtés d’Ewan McGregor en tant que deux demi-frères qui tentent de raviver leur relation filiale après avoir assisté aux funérailles de leur père. Le film est écrit et réalisé par Rodrigo García, l’un des cinéastes les plus sous-estimés travaillant aujourd’hui; il apportera probablement la même capacité à étoffer des émotions riches de manière extrêmement subtile qu’il a apportée avec Derniers jours dans le désert, quatre bons jourset son travail sur En traitement.

La femme roi

L’un des films les plus médiatisés du TIFF, La femme roi trouve la réalisatrice Gina Prince-Bythewood en train de tout mettre en œuvre avec une épopée historique intense. Contrairement à la plupart des épopées historiques blanchies à la chaux, La femme roi se déroule en Afrique et suit un groupe militaire entièrement féminin dans le royaume du Dahomey, surnommé les Amazones du Dahomey par les Européens avec leur flair typique pour l’inexactitude géographique. Viola Davis mène La femme roi dans ce qui semble être une démonstration féroce de passion; « Je n’ai jamais joué un rôle comme celui-ci auparavant. C’est transformateur », a-t-elle déclaré à Vanity Fair. Le film semble être un spectacle magnifiquement tourné et bourré d’action de femmes fortes qui se battent pour elles-mêmes.

Le roi perdu

Édition Bloomsbury

La brillante Sarah Polley (Histoires que nous racontons) rassemble un casting incroyable de femmes (elle-même, Rooney Mara, Claire Foy, Frances McDormand et Jessie Buckley) aux côtés de Ben Whishaw pour son nouveau film Femmes qui parlent. Le film suivra un groupe de femmes dans une commune mennonite isolée qui se réunissent pour discuter des hommes au pouvoir dans leur communauté qui les ont droguées et violées à plusieurs reprises, ainsi que d’autres, et de ce qui doit être fait. D’après le roman de Miriam Toews (dont Tous mes petits chagrins a également été adapté en un joli film cette année), Femmes qui parlent semble être un film déchirant, émotionnellement lourd et important avec des performances puissantes.

Wendell et sauvage

Netflix

Wendell et sauvage sera sûrement une pause amusante de certains films plus lourds et plus art et essai au TIFF, mais est également attendu. Réalisé par Henry Selick (l’homme derrière l’animation en stop-motion dans L’Étrange Noël de monsieur Jack, James et la pêche géanteet Coraline) et écrit par lui avec Jordan Peele, les pedigrees des créateurs suffisent à eux seuls à justifier l’excitation. Cependant, Wendell et sauvage verront un retour bienvenu de Key & Peele, avec Jordan Peele et Keegan-Michael Key se réunissant sept ans après leur comédie à succès pour montrer pour exprimer les personnages titulaires dans cette comédie d’horreur animée fantasmagorique sur deux démons essayant de s’introduire dans le pays des Vivant.





Les Fabelman

Images universelles

Film autobiographique de Steven Spielberg Les Fabelman est sans doute la première mondiale la plus attendue au TIFF. Une chance rare de voir le réalisateur sacré prendre quelque chose de personnel et de plus petit que ses épopées à gros budget habituelles, Les Fabelman est un drame de passage à l’âge adulte qui suit Sammy Fabelman pendant 11 ans après la Seconde Guerre mondiale alors qu’il enquête sur les secrets de famille et grandit en Arizona, découvrant sa passion pour le cinéma en cours de route. C’est formidable de voir Spielberg faire quelque chose comme ça, ce qui semble être une chanson du cygne très personnelle pour la longue et importante carrière du réalisateur. De plus, il met en vedette David Lynch, c’est donc une montre incontournable.