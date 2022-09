Tierra Incógnita : la nouvelle série Disney+ est un cocktail irrésistible de fantaisie et de mystère

PAS DE SPOILERS

Disney + a célébré le Disney + Day avec de grandes premières, dont celle de terre inconnue, une nouvelle série qui donnera beaucoup à dire. Savoir pourquoi.

©Disney +Tierra Incógnita est arrivée à Disney +

La Journée Disney+ Il est arrivé en proie à des premières qui ont surpris le public. Parmi eux se trouve le terre inconnue, une nouvelle proposition avec un casting jeune qui mêle terreur, mystère et aventure. Avec huit épisodes, cette production d’origine argentine est un cocktail incomparable pour les amateurs de ce type de genre. La vérité est que l’histoire prend des tournures inattendues, idéales pour parler de perfection dans une nouvelle production.

terre inconnue suit la vie d’Eric Dalaras, qui vit avec sa sœur Uma Dalaras et leurs grands-parents après la disparition de leurs parents il y a huit ans. Santiago et Carmen, les grands-parents des jeunes, ont accepté de s’occuper d’eux puisque tous deux ont pris cet événement différemment. D’un côté, Eric est devenu un jeune homme intrigant, qui a toujours besoin de connaître la vérité. Quant à Uma, elle est devenue une fille solitaire et a cessé de parler à partir de ce moment.

Et, bien que plusieurs années se soient écoulées, le traumatisme persiste en chacun d’eux, alors Eric décide de partir à la recherche de réponses. Fuyant la maison de ses grands-parents, il retourne à Cape Qwert, sa ville d’origine, pour enquêter sur ce qui s’est passé. C’est là que commence l’histoire et ce cadre qui mêle science-fiction, terreur, mystère et aventure. Sans aucun doute, c’est une création qui, grâce à son scénario parfait et sa fluidité, parvient toujours à attirer le public avec ses virages inattendus.

Pour sa part, s’il y a quelque chose qui va encore mieux avec ce Série originale Disney+ est l’excellente photographie et la mise en scène. Avec un affichage surprenant, la bande dessinée a trouvé le moyen de rendre son histoire encore plus réelle et d’amener le spectateur à voir, de manière crédible, les problèmes des protagonistes. Mais, sans aucun doute, les meilleurs de la série sont Pedro Maurizi donne vie à Eric et Mora Fisz en tant qu’Uma.

La combinaison entre ces deux personnages rend l’intrigue plus saisissante. Deux jeunes qui ont subi la disparition de leurs parents, avec le même traumatisme, mais si différents l’un de l’autre, démontrent le pouvoir de la famille. Et, la vérité est que ce sont Maurizi et Fisz qui ont réalisé ce genre de charme dans le public. Aussi, la participation de Joaquín Ochoa dans la peau d’Agustín, Tomás Kirzner donnant vie à Axel et Carla Pandolfi jouant Carmen est un complément encore meilleur à l’intrigue.

C’est-à-dire qu’il n’est pas contesté que terre inconnue est l’une des productions les plus frappantes et les plus charmantes. Eh bien, il a tous les accessoires idéaux pour attraper, surprendre et captiver le public. Ses rebondissements inattendus, son excellent son, son étalement de la production et son scénario encore meilleur sont un match parfait. De plus, cela rend son intention d’englober la science-fiction, l’horreur et le drame facile à croire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂