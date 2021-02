Ticiane Pinheiro utilise et abuse du monochrome

La mode est monochrome, ce qui apparaît comme l’une des principales ressources pour allonger la silhouette. Bien qu’il soit habituellement utilisé dans les looks d’une seule pièce, cela est en train de changer. C’est ce que montre Ticiane Pinheiro, qui a choisi une couleur avec seulement deux pièces.

L’un des looks en jaune vif et l’autre lilas, très clairs, des couleurs qui sont à la hausse, à la fois par la force de l’un et par le calme que procure l’autre. Dans les deux looks, la présentatrice, dont la styliste est Tamara Guzman, a combiné un pantalon long avec le haut de la même couleur, comme la chemise et le spencer, utilisé de manière très actuelle.

Conseils

Beaucoup de gens peuvent tourner le nez vers les petites pièces, mais les deux pièces combinées donnent de l’élégance et des ressources pour allonger le corps.

Le spencer a été incorporé dans les vêtements pour hommes et femmes peu de temps après que l’anglais Earl George John Spencer, à la fin du 18e siècle, ait retiré la queue des pièces en laine qu’il portait. Les versions disent que l’acte était de ne pas se recroqueviller dans les buissons pendant la chasse ou que cela s’est produit après que l’une des queues ait pris feu. Dans les années 1920, il est revenu à la mode, principalement dans les vêtements pour femmes, et dans les années 1980, il est redevenu une tendance.

L’utilisation de pantalons serrés avec un haut plus large, comme avec la chemise à manches bouffantes, améliore la région du dos et donne au porteur une impression de puissance.

Look jaune

L’ensemble jaune apporte un pantalon ajusté et une chemise large, portée de manière percée, qui marque la taille et crée un décolleté en V, une autre caractéristique importante qui aide à l’étirement. Les manches larges restent fermes et solides parmi les tendances. Les pièces sont de la marque Minas Gerais Fatima Scofield.

Look lilas

L’ensemble pantalon et spencer lilas est de Flor de Liz et laisse une bande de ventre exposée, qui met à jour la production. Voyez comment le détail de la ceinture du pantalon rend le vêtement encore plus moderne. Le spencer apporte une manche plus haute autour des épaules, donnant plus de puissance au look.