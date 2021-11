tic, tic… Boum ! : « Andrew Garfield transformé en Jonathan Larsson"

Ça ne fait aucun doute que Lin-Manuel Miranda révolutionné le genre musical. Il suffit de regarder des projets comme la suite de Mary Poppins, ce qu’il a fait avec Hamilton au Broadwayou son récent film, In the Heights, pour le comprendre. Ce vendredi est venu à Netflix une histoire très personnelle pour lui : « Tic, tic… Boum ! », sur la vie et l’œuvre du compositeur qui l’a poussé à être ce qu’il est aujourd’hui, Jonathan Larsson.

« Tic, tic… Boum ! » montre un jeune homme sur le point d’avoir 30 ans, avec un objectif très clair dans sa vie : vouloir être compositeur de comédies musicales. Mais comme cela arrive partout, vouloir et essayer ne suffit pas toujours. Née comme œuvre musicale, c’est l’œuvre qui a valu Larsson la confiance des producteurs pour qu’il puisse écrire ce qui a fini par être Louer, un emblème des comédies musicales, qu’il n’a pas pu voir car il est mort le jour où son spectacle devait avoir lieu.

Avant d’être un film de Netflix, « Tic, tic… Boum ! » C’était une comédie musicale de Broadway que dans ses différentes versions a été réalisée par différents acteurs. Parmi eux se trouvait Neil Patrick Harris (Comment j’ai rencontré votre mère) et posséder Lin-Manuel Miranda. C’est pourquoi il a également ajouté un point supplémentaire lorsqu’il s’agissait d’être conçu comme un film.

De plus, le long métrage est devenu le premier Miranda en tant que directeur. Bien qu’il ait déjà occupé d’autres rôles dans des œuvres de son auteur, tels que Dans les hauteurs et Hamilton, je n’avais jamais tiré les ficelles avant. Pour ce faire, il s’est appuyé sur la figure de Alice ruisseaux, un directeur de la photographie chevronné qui a discuté avec Divulgacher sur ce que c’était que de mener à bien ce projet.

Vous étiez déjà allé à In the Heights, comment était-ce de voir Miranda faire le grand saut dans la réalisation ?

C’était merveilleux, car cela a amené cette idée du théâtre de faire des ateliers à « Tic… Tic… Boum ! ». Les ateliers sont très spécifiques au théâtre, mais Lin il a beaucoup d’expérience dans le théâtre. Ce que vous faites, c’est essayer différentes choses, nous utilisons donc le temps de préparation pour essayer les choses. Nous avons fait le story-boardsNous les verrions et s’ils ne fonctionnaient pas, nous les changerions. C’était incroyable, car le scénariste était avec nous dans le processus de scénarisation et a pu apporter des modifications rapides au script. C’était un travail d’équipe incroyable entre Lin, moi, dans ces réunions, j’étais le concepteur de la production, le scénariste et le scénariste, parce que nous avons commencé à voir à quoi cela ressemblerait « Tic, Tic… Boum ! ». Donc, au moment où nous avons commencé à tourner, tout était très spécifique. C’était l’un des meilleurs emplois que j’ai eu dans ma vie.

Que pensez-vous de l’héritage de Lin-Manuel Miranda dans les comédies musicales ?

Lin a laissé une marque incroyable sur le théâtre musical et les films musicaux, et ce qui est incroyable, c’est que « Tic… Tic… Boum ! » c’est un film sur Jonathan Larson, qui a inspiré Lin devenir scénariste musical à l’âge de 16 ans. C’était la première fois… quand Lin vu Louer au Broadway entendu: « Ah, les comédies musicales peuvent avoir la musique que j’écoute ». Il s’est rendu compte qu’il pouvait utiliser sa voix pour raconter une comédie musicale et raconter les histoires qu’il voulait. Construit sur quoi Jonathan Larson cela a commencé et, malheureusement, n’a pas pu continuer en raison de sa mort prématurée. Lin a pu grandir et se développer à partir de ce moment où il avait 16 ans et a vu Louer, et il a fait sa marque sur les comédies musicales aujourd’hui.

C’était sa première fois en tant que réalisateur. Avez-vous senti qu’il y avait une pression supplémentaire pour lui?

Lin il ne ressent pas de pression, du moins il ne semble pas le montrer. C’est comme un enfant qui joue tout le temps. Les enfants ne s’inquiètent pas de ce qui va se passer. Quand il a fait le film, il ressemblait à un petit garçon qui réalise un film, il était tellement excité, tellement concentré. C’était beau à voir.

Le talent d’Andrew Garfield en tant que chanteur en a surpris plus d’un. Comment était-ce de le voir en action?

Non seulement il s’est transformé en chanteur, il s’est transformé en Jonathan Larsson. Il y avait un jour pendant la pré-production que j’étais assis derrière Andrew Garfield, il était devant moi, nous regardions Dimanche au parc avec George, certains des acteurs et de l’équipe regardaient. je l’ai vu regarder Robin de Jésus, ils ont eu un échange, il s’est tourné pour continuer à regarder la télévision, et j’ai réalisé à ce moment-là qu’il était devenu John. J’ai pris une photo de lui de dos et je l’ai envoyée à Lin, c’était la silhouette parfaite, ça ressemblait exactement à Jonathan par derrière. André Il a tout laissé dans ce projet, il a aussi appris à jouer du piano. C’est un acteur incroyable, il s’est transformé d’une manière incroyable, quand on l’entend chanter on n’aurait jamais imaginé il y a trois ans qu’il pouvait chanter.

Vanessa Hudgens avait déjà de l’expérience, notamment grâce à Lycée Musical. Qu’avez-vous apporté au tournage ?

Vanessa c’est une professionnelle incroyable. Elle est adorable en tant qu’être humain. Vous l’entendez chanter et… La première fois que je l’ai entendue chanter, c’était avant… C’était un atelier de « Tic, Tic… Boum ! », il n’y avait pas de casting sauf pour André et elle lisait une des parties au public, je l’ai entendue chanter. Je connaissais son ancien travail, j’ai un garçon de 6 ans donc Lycée Musical il est tout le temps chez moi. Mais être dans une pièce avec son chant est très puissant.

Y a-t-il eu des influences d’autres comédies musicales ?

Nous n’essayons pas de regarder des comédies musicales spécifiques. Ce que nous voulions créer, c’est… Le film se déroule à New York entre 1990 et 1992, et avec Lin Nous avons le même âge, nous avons tous les deux grandi à New York et nous avions 10 ans en 1990, à l’époque du film. J’ai quitté la ville à cet âge et ce New York a pris racine en moi, la vision d’une fille de 10 ans dans ce grand monde. Et c’est ce que nous voulions, faire ressentir… Nous voulions faire un film new-yorkais, avec des éléments musicaux.

