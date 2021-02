Tianwen-1: la première mission de la Chine sur Mars

Tianwen-1 est la première mission interplanétaire indépendante de Chine, qui devrait terminer son voyage de six mois vers Mars le 10 février 2021. La sonde, une combinaison orbiteur, atterrisseur et rover, a été lancée depuis la Terre à bord d’une fusée Long 5 March le 23 juillet. , 2020 au milieu de la pandémie COVID-19.

Après avoir parcouru 292 millions de miles (470 millions de kilomètres) de la Terre, Tianwen-1 entrera en orbite autour de la planète rouge le 10 février. Le rover Tianwen-1 tentera d’atterrir sur la planète rouge en mai.

Selon un article publié par l’équipe Tianwen-1 en astronomie de la nature , l’orbiteur a une longue liste d’objectifs scientifiques. Il fera le tour de la planète sur une orbite polaire pour cartographier la morphologie et la géologie de Mars tout en utilisant un instrument radar d’exploration souterraine en orbite autour de Mars pour mesurer les caractéristiques du sol et la distribution de la glace d’eau. Il collectera également des données sur ionosphère et les champs électromagnétiques et gravitationnels autour de la planète. Enfin, il servira de relais de communication au mobile pour envoyer et recevoir des informations de la Terre.

Concept d’artiste du rover chinois Tianwen-1 déployé depuis l’atterrisseur sur la planète rouge. (Crédit d’image: CCTV / China National Space Administration)

Environ trois mois après son arrivée, en mai 2021, l’atterrisseur se détachera de l’orbiteur, avec le rover à l’intérieur, et descendra vers Utopia Planitia, qui, selon les chercheurs, est un site d’atterrissage relativement sûr mais scientifiquement important. Après le touché, l’atterrisseur déploiera une rampe pour que le rover se déploie et commence ses aventures sur la planète rouge.

Le rover complètera l’enquête de l’orbiteur sur les caractéristiques du sol de surface et la répartition de la glace d’eau avec son propre radar d’exploration souterraine. Il analysera également la composition des matériaux de surface et les caractéristiques du climat martien et de l’environnement en surface.

Il y a encore beaucoup de place sur Mars

Tianwen-1 devrait atteindre Mars quelques jours après deux autres missions majeures: le L’espoir des Émirats arabes unis satellite et La persévérance de la NASA vagabond. Tous les trois ont profité d’une fenêtre de lancement opportune lorsque les objets lancés depuis la Terre auraient un chemin plus court et plus efficace vers Mars. Mais les trois missions auront beaucoup à accomplir sur la planète rouge.

Diverses missions spatiales, dont le Orbiteur de reconnaissance de Mars , la Mars Express de l’Agence spatiale européenne et plusieurs des rovers martiens de la NASA ont trouvé des preuves possibles de la présence d’eau sur ou sous la surface de la planète. Mais l’orbiteur Tianwen-1 et le rover encore sans nom utiliseront des radars pour rechercher des preuves encore meilleures de poches de l’eau sur Mars .

C’est important, disent les scientifiques, car de nombreuses preuves indiquent que Mars a été capable de supporter la vie à un moment de son histoire: dans certaines régions, il a probablement abrité de l’eau liquide. Selon le Orbiteur de reconnaissance de Mars , Le site d’atterrissage prévu de Tianwen-1 au cratère Utopia Planitia pourrait encore héberger un gisement souterrain contenant autant d’eau que le lac Supérieur. À grande échelle, des chercheurs du monde entier espèrent utiliser les informations de l’une des nouvelles missions sur Mars pour étudier comment une planète peut se transformer d’un système possiblement habitable avec de l’eau liquide, des matières organiques et une source d’énergie en un endroit sec, poussiéreux et désolé. .

(Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / Univ.de Rome / ASI / PSI)

Alors que la surface de la planète a été largement imagée à distance, les rovers n’ont jusqu’à présent couvert qu’une seule parcelle de la région. Selon Sue Smrekar, géophysicienne planétaire au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie et chercheuse principale adjointe pour la NASA Mission InSight Mars , « Nous n’avons vu que moins d’un pour cent de Mars », a-t-elle déclaré dans un entretien avec CNBC .

Et comme la planète est si complexe géologiquement, selon Raymond Arvidson, géologue planétaire à l’Université de Washington à Saint-Louis, dans un entretien avec Nature , des missions qui examinent différentes parties de Mars pourraient ajouter des informations à la connaissance globale de la planète.

Utopia Planitia est l’un des nombreux sites martiens totalement inexplorés depuis la surface. Alfred McEwen, directeur du laboratoire de recherche sur les images planétaires à l’Université de l’Arizona et chercheur principal de la caméra HiRISE sur la NASA Orbiteur de reconnaissance de Mars décrit le site comme « principalement plat et lisse mais avec des cratères, éoliens [wind-sculpted] crêtes, et quelques rochers, » dans une interview d’octobre 2020 avec 45secondes.fr

La zone a été « interprétée comme étant couverte par des coulées de boue par certains scientifiques, de sorte que des eaux souterraines profondes anciennes ont pu exister, et cela pourrait être un endroit intéressant à étudier avec un rover », a déclaré McEwen.

De nouveaux horizons pour le programme spatial chinois

En cas de succès, Tianwen-1 sera la première mission de n’importe quel pays à amener un orbiteur, un atterrisseur et un rover sur Mars en une seule mission.

La première tentative de mission sur Mars de la Chine, Yinghuo-1, a été lancée sur une fusée russe en même temps que la mission russe Phobos-Grunt en novembre 2011. Le lancement a échoué et tous les vaisseaux spatiaux à bord ont finalement échoué. retombé sur Terre .

Tianwen-1 fait suite à plusieurs atterrissages lunaires et rovers lunaires réussis et révolutionnaires pour le programme spatial chinois, mais Mars est beaucoup plus loin, a une gravité beaucoup plus forte et est considéré comme un endroit particulièrement difficile à atterrir.

Mais cette mission, déjà réussie en route vers Mars, pourrait aussi être considérée comme une étape vers un projet encore plus ambitieux. Cette sonde a bénéficié des succès d’ingénierie de la Chine avec ses Explorations lunaires de Chang’e , et fournira à son tour des données et une expérience précieuses à une future mission chinoise qui retournerait des échantillons de sol et de minéraux de Mars à la Terre, selon la société planétaire . C’est important car une fois de retour sur Terre, les échantillons peuvent être analysés plus profondément que ce que peuvent faire à distance les instruments sophistiqués mais toujours miniaturisés des rovers.

La première image en niveaux de gris de Mars capturée par Tianwen-1 à une distance de 1,36 million de miles (2,2 millions de kilomètres) de la planète, selon la CNSA.Interroger les cieux (Crédit d’image: CNSA / PEC (Exploration Planétaire de Chine))

Interroger les cieux

Comme de nombreuses explorations de l’espace, Tianwen-1 a un côté philosophique. Selon le équipe qui a construit la sonde , «Tianwen» signifie «questions au ciel», une phrase tirée du nom d’un poème célèbre de l’un des plus grands poètes de la Chine ancienne, Qu Yuan. Les futures missions interplanétaires de Chine devraient partager le surnom de «Tianwen».

