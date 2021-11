Tiana First Look taquine la prochaine aventure musicale de la princesse de Maldonia

Une pléthore de grandes révélations sortent de Disney + Day, et pour les fans de La princesse et la grenouille vient un premier aperçu du spin-off de la série animée Tiana. Avec l’art conceptuel révélant la princesse titulaire en fuite dans une tenue verte vient la révélation que Tiana suit la « Princesse de Maldonia nouvellement couronnée dans une nouvelle aventure, mais son passé à la Nouvelle-Orléans n’est pas loin derrière ». Jetez-y un œil ci-dessous.

#Tiana FIRST LOOK Concept Art : La nouvelle série musicale longue durée, réalisée et écrite par Stella Meghie (@stellamink), vient à #DisneyPlus en 2023. La série suit la princesse nouvellement couronnée de Maldonia dans une nouvelle aventure, mais son passé à la Nouvelle-Orléans n’est pas loin#DisneyPlusDaypic.twitter.com/A7simHJfrD – Disney+ (@disneyplus) 12 novembre 2021

Tiana est une série musicale de longue durée réalisée et écrite par Stella Meghie, qui a déjà réalisé des films comme Le photographe et Le week-end, mais fait ses débuts dans l’animation avec ce projet. Il a également été annoncé qu’Anika Noni Rose reprendra son rôle de voix de Tiana pour la série, ce qui est une excellente nouvelle. L’émission sera lancée en 2023 sur Disney + avec une date officielle qui n’a pas encore été annoncée.

« Je veux… voir qui elle devient », a déclaré Rose à propos de ses espoirs pour Tiana dans une interview d’ABC Audio l’année dernière. « C’est un personnage incroyable. Et elle a parlé à beaucoup de gens et elle continue de le faire, ce qui est un grand honneur pour moi… Je voudrais voir où elle va maintenant qu’elle a ouvert son restaurant et qu’elle a réalisé son rêve et c’est une princesse. »

Elle a ajouté: « Et Naveen a trouvé un moyen à la fin du film de reconnaître ce qui était important dans sa vie et d’y apporter des changements. Comment vont-ils de l’avant? Que font-ils? Comment fusionnent-ils ces mondes? Qu’est-ce que la vie comme à la Nouvelle-Orléans ? Qu’est-ce que la vie à Maldonia ? Et comment continuent-ils à inviter cette magie qu’ils ont trouvée lorsqu’ils ont été transformés dans leur vie ? J’aimerais voir tout cela.

Plusieurs autres nouvelles émissions sont en cours de développement chez Disney +, qui sont la continuation de films populaires. L’année prochaine, des émissions comme Baymax ! et Zootopie+ avec un Moana série à venir en 2023. Owen Wilson et Larry the Cable Guy reprendront également les voix de Lightning McQueen et Mater dans la série originale Disney + Voitures sur la route, une suite à la Voitures films, qui devraient arriver sur le service de streaming l’année prochaine.

C’est peut-être juste une question de temps avant La princesse et la grenouille reçoit également le traitement en direct. Disney s’est lentement frayé un chemin à travers tous ses films d’animation les plus populaires avec des remakes en direct, et bien que certains fans de Disney aient des sentiments mitigés à leur sujet, ils ont plutôt bien réussi financièrement. Pour l’instant, l’animé Tiana a encore beaucoup à faire avec sa série animée, c’est peut-être pourquoi il n’y a pas de précipitation à mettre La princesse et la grenouille dans cette conversation pour l’instant.

La princesse et la grenouille, réalisé par Ron Clements et John Musker, est sorti en 2009. Il a été un succès au box-office et a été nominé pour trois Oscars, dont celui du meilleur film d’animation. Disney a annoncé l’année dernière que l’attraction du parc à thème Splash Mountain serait remaniée pour avoir le thème La princesse et la grenouille à Disneyland et au Magic Kingdom. Tiana sera diffusé sur Disney + en 2023.

