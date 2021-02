Tia Kofi, de Drag Race UK, affirme qu’elle soutient tous ses looks de piste | 45secondes.fr rencontre

« Épisode deux et trois et tous. Je les soutiens tous. »

Tia Kofi a peut-être été éliminé de RuPaul’s Course de dragsters Royaume-Uni cette semaine (18 février), mais il est prudent de dire qu’elle est l’une des reines les plus divertissantes de Course de dragsters histoire. Au cours des six dernières semaines, des gens du monde entier sont tombés amoureux de Tia et de son incroyable sens de l’humour.

Maintenant, Tia s’est ouverte sur elle Course de dragsters expérience dans une nouvelle interview avec 45secondes.fr le matin après son élimination. Dans la vidéo, Tia parle du jeu d’arraché, de ses compétences en synchronisation labiale et des raisons pour lesquelles elle soutient tous ses looks dans la compétition.

Discutant d’être sous-estimée, Tia a déclaré: « Je pensais que les autres concurrents étaient fous pour ça. » Elle a poursuivi: « Écoutez, Veronica et moi, dans l’épisode 4, je me suis dit: ‘Ai-je ou n’ai-je pas simplement renvoyé la meilleure interprète à la maison et fait Veronica ou n’a-t-elle pas gagné l’un des trois seuls badges que nous ayons ici? ‘, alors pourquoi font encore ce moment de sous-estimation? La pure audace. «

Tia a alors défendu son apparence. Elle a dit: « Je peux acheter de beaux vêtements. C’est une chose, c’est une option que nous avons tous dans le monde, mais au moins ce ne sont pas mes performances qui m’ont laissé tomber. » Elle a également plaisanté: « Si tout le monde télécharge mon nouveau single » Outside In « sur iTunes, nous aurons une meilleure chance d’acheter de plus beaux vêtements. C’est quelque chose qui est facile à changer. »

Quant à savoir si elle a obtenu un remboursement pour son look de l’épisode 2, Tia a déclaré: « Non et je vais vous dire pourquoi parce que je m’en tiens à cela. Cette piste d’épisode était une révélation et, savez-vous ce que c’était le mien, je me suis éloigné de mon corps , c’est une révélation! Pendant ce temps, tout le monde a pris 45 minutes pour passer leurs tenues de l’une à l’autre. Pas le slip, à part celui de Ginny. «

Tia a ajouté: « Je vais rester fidèle. Je vais rester fidèle à ce que j’ai fait. Les épisodes deux et trois et tous. Je les soutiens tous. »

Assistez demain à notre interview complète avec Tia Kofi sur notre chaîne YouTube – appuyez sur le bouton d’inscription pour être le premier à regarder.

