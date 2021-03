TI ne reviendra pas pour Ant-Man 3 suite à des allégations d’abus sexuel

Clifford « TI » Harris ne fera pas partie de la suite à venir Ant-Man et la guêpe: Quantumania. La nouvelle fait suite à de récentes allégations d’abus sexuels contre TI et sa femme, avec une production sur la série VH1 du couple TI et Tiny: les amis et la famille agitent récemment suspendu. Il n’est pas encore clair si l’omission de TI de Ant-Man 3 est directement liée à la controverse ou si l’histoire de la suite n’a tout simplement pas appelé son personnage à apparaître.

TI apparu dans le premier L’homme fourmi film en 2015 en tant que Dave, membre de l’équipe de Scott Lang et ami personnel du super-héros miniature joué par Paul Rudd. Le rappeur a repris le rôle dans la suite de 2018 Ant-Man et la guêpe, aidant Scott et ses autres copains Luis (Michael Peña) et Kurt (David Dastmalchian). Bien qu’il n’y ait eu aucune indication pour le moment que TI était sur le point de revenir pour Ant-Man 3, sa récente controverse maintiendra probablement cette porte fermement fermée.

Représentant 11 victimes présumées, l’avocat Tyrone A. Blackburn a accusé TI et son épouse, Tameka « Tiny » Harris, de plusieurs crimes majeurs, notamment « la drogue, l’enlèvement, le viol et l’intimidation forcés ». Blackburn affirme que les incidents se sont produits dans au moins deux États, dont la Géorgie et la Californie, et il a envoyé des demandes de renseignements aux procureurs généraux de ces États pour lancer des enquêtes criminelles. Dans une déclaration personnelle, TI et Tiny ont fermement nié les accusations.

« Clifford (TI) et Tameka Harris nient dans les termes les plus forts possibles ces allégations non fondées et sans fondement », lit-on dans la déclaration de l’avocat du couple. « Nous sommes convaincus que si ces allégations font l’objet d’enquêtes approfondies et équitables, aucune accusation ne sera portée. Ces allégations ne sont rien de plus que la poursuite d’une campagne de shakedown sordide qui a commencé sur les réseaux sociaux. Les Harris implorent tout le monde de ne pas se laisser prendre par ces derniers. des tentatives évidentes pour manipuler la presse et abuser du système judiciaire. «

À l’aide d’un scénario de Jeff Loveness (Rick et Morty), Peyton Reed est de retour à la réalisation Ant-Man et la guêpe: Quantumania après avoir dirigé les deux premiers versements. Avec le retour de Paul Rudd et Evangeline Lilly dans les rôles titulaires, la suite ramènera également d’autres stars de retour comme Michael Douglas et Michelle Pfeiffer. Les nouveaux arrivants dans la distribution incluent Kathryn Newton prenant le rôle de Cassie Lang et Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant. Aucun détail de l’intrigue n’a encore été révélé.

La suite fait partie de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel, qui a débuté en janvier avec WandaVision sur Disney +. Veuve noire marquera le retour du MCU en salles lors de sa sortie en mai avec Éternels, Shang-Chi, et Spider-Man: pas de retour à la maison tout suit cette année. L’année prochaine, Ant-Man 3 sera également en bonne compagnie aux côtés d’autres suites attendues comme Thor: l’amour et le tonnerre, Docteur Strange dans le multivers de la folie, Capitaine Marvel 2, et Panthère noire II.

Ant-Man et la guêpe: Quantumania devrait sortir en 2022, mais la suite n’a pas encore de date de sortie officielle. Le tournage a récemment commencé en Turquie avec l’intention de tourner davantage aux États-Unis plus tard cette année. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Ant-Man 3, Ant-Man