TI explique pourquoi Kendrick Lamar est le «  rappeur révolutionnaire le plus titré du monde  »

TI parle souvent du point de vue d’un fan de rap, comme quand il a dressé une liste de ses 50 meilleurs rappeurs l’année dernière sur son RAPIDEMENT Podcast.

Tip a également attiré beaucoup d’attention il y a quelques mois quand il a dit que Nelly serait comme 50 Cent si Nelly était de New York.

Dans l’une de ses dernières interviews, le spitter d’Atlanta a parlé de Kendrick Lamar et a déclaré que K Dot avait réalisé ce que d’autres rappeurs de son acabit n’ont pas fait. [Jump to 3:51 mark].

« Aujourd’hui, je pense qu’il est probablement le rappeur révolutionnaire le plus titré du monde, tu creuses? » a déclaré TI en parlant avec Apple Music Le spectacle de l’Èbre. « C’est difficile à vendre. C’est difficile de faire de bonnes affaires dans la catégorie révolutionnaire, tu vois ce que je veux dire? Ce n’est pas facile … Des artistes comme KRS-One, même Common, Mos Def, The Roots … doivent généralement échanger succès commercial pour dire la vérité dans la révolution … Et Kendrick a été celui qui a été capable de réaliser simultanément les deux. C’est extrêmement spécial. C’est un art en soi. «