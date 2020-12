TI explique pourquoi il a refusé 21 Savage pour un accord après avoir demandé un million

21 Savage a récemment rejoint TI sur son podcast ExpediTIously, où ils ont parlé de l’industrie.

Au cours de la conversation, Savage a révélé qu’il voulait signer avec TI mais Tip l’a refusé non pas parce qu’il ne pensait pas qu’il était bon, mais parce qu’il pensait qu’il était trop bon.

« J’ai demandé un million de dollars. Et tu m’as dit, ‘non’, parce que ce que je dois prendre en retour ne va même pas en valoir la peine. Je suis resté indépendant. J’aurais probablement signé un accord si ça ne l’était pas ‘ t pour toi. Je n’aurais probablement pas ce que j’ai

« Cela m’a fait du bien. J’ai eu la même conversation avec Thug, » répondit TI. « Si je vous donne 1 million de dollars, je vais en prendre 10 fois plus parce que c’est comme ça que le jeu se déroule. Si vous voulez conserver la propriété de votre art et l’équité dans votre art, vous devez passer par ces durs Vous ne pouvez pas accepter l’argent initial et amortir votre coup. Vous devez aller de l’avant et le sortir de la boue de la même manière que vous faites autre chose si vous voulez défendre vos principes en tant que joueur de baseball. «