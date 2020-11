TI envoie un message à Jeremih au milieu de la bataille de COVID-19

De nombreux artistes de l’industrie de la musique ont envoyé des prières à Jeremih à la suite de son diagnostic de COVID-19.

Ces dernières 24 heures ont été remplies de prières et de vœux pour le chanteur Jeremih qui est actuellement aux soins intensifs pour lutter contre le COVID-19. Selon TMZ, l’artiste est actuellement relié au ventilateur et son état s’est aggravé depuis hier. La nouvelle a été annoncée pour la première fois grâce à Hitmaka qui a dit à ses fans d’envoyer des prières à Jeremih et à sa famille. À partir de là, 50 Cent est allé sur Instagram et a confirmé que c’était bien COVID-19 que Jeremih était en train de se battre. Depuis lors, de nombreux artistes ont soutenu Jeremih, notamment Bun B, Metro Boomin, Chance The Rapper, Kyle, Wale, Big Sean et bien d’autres. Hier soir, TI a également envoyé quelques prières à Jeremih alors qu’il se rendait sur Instagram avec un message pour l’artiste et sa famille. « L’amour et les prières de ma famille pour un prompt rétablissement pour une légende @jeremih », a écrit TI. Dans l’état actuel des choses, il n’y a aucune mise à jour sur l’état de Jeremih, bien que nous ne manquerons pas de vous apporter toutes les dernières informations dès qu’elles seront disponibles. En attendant, nous espérons que Jeremih se rétablira rapidement et s’en sortira. COVID-19 est extrêmement sérieux et nous espérons que vous resterez tous en sécurité là-bas. Gabe Ginsberg / Getty Images