TI entend maintenant des commentaires de Sada Baby sur son roi Von

De nombreux rappeurs ont critiqué TI après avoir publié un message sur des personnes venant de l’extérieur de la ville et provoquant des violences à Atlanta.

« Atlanta est une belle ville progressiste remplie d’excellence noire », a écrit la direction du rappeur sur sa page. « Nous nous élevons et gagnons ensemble. Arrêtez de venir ici pour nous tuer. Cette merde est jouée », a déclaré TI sur IG, ajoutant la légende. « Manipulez VOS boeufs dans VOTRE ville. Merci d’avance. – Roi. »

Tip a posté ce message peu de temps après que King Von ait été tué par balle à Atlanta le 6 novembre. Par la suite, des gens comme 50 Cent, Waka Flocka et Freddie Gibbs l’ont critiqué.

La dernière personne à s’être adressée à TI pour son poste est Sada Baby, qui a déclaré La LIBRA le rappeur n’aurait dû envoyer ce message que plus tard.

« Il a dit ce qu’il a dit et ensuite il a essayé de se rétracter et de dire que ce n’était pas à propos de Von, mais s’il ne s’agissait pas de Von, vous auriez pu attendre jusqu’à la semaine prochaine pour publier ce message », a déclaré Sada Baby à TMZ. « J’ai de l’amour pour TI, nous le frappons, nous sommes cool. Mais il est certain qu’il aurait pu attendre pour publier ça. »