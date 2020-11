TI cosigne le message de Fivio Foreign sur les rappeurs

TI est d’accord avec Fivio Foreign sur le fait que le rap est l’un des métiers les plus dangereux au monde.

Ce fut un mois difficile pour les fans de hip-hop. On a l’impression que, chaque semaine, nous perdons, ou presque perdons, l’un de nos artistes préférés à cause de la violence armée. Après que King Von ait été mortellement abattu à Atlanta, Mo3 a été tué dans sa ville natale quelques jours plus tard. Puis, lors d’une veillée pour le rappeur tombé de Dallas, Boosie Badazz aurait été abattu. Il a survécu à ses blessures. Ce même week-end, Benny The Butcher a reçu une balle dans la jambe lors d’une altercation à Walmart. Comme je l’ai dit, il n’a pas été amusant de pleurer constamment les pertes de nos rappeurs préférés, ce qui a incité TI à publier un message controversé sur le fait d’apporter du bœuf à Atlanta. Bien que ce message ne soit pas de bon goût selon 50 Cent et beaucoup d’autres, il fait essentiellement une remarque similaire en cosignataire du dernier tweet de Fivio Foreign sur le rap étant l’un des emplois les plus dangereux que vous puissiez entreprendre.

Johnny Nunez / Getty Images « Les rappeurs sont les personnes les plus ciblées sur la planète Terre », a déclaré le foreur new-yorkais Fivio Foreign. « Cible par la police, par d’autres rappeurs, par les médias, par des civils et tout le monde a l’impression que nous n’avons pas tout ce que nous avons. » Le message a été republié par TI sur sa propre page, ajoutant une légende «No cap». C’est aussi quelque chose que Boosie Badazz a dit ces dernières semaines, faisant écho au même sentiment lors d’une nouvelle interview: « Nous avons le [most] travail dangereux en tant que rappeurs. Personne n’a un travail plus dangereux. Chaque nuit, nous sortons, nous pouvons être tués. Pas seulement par un opp. Pas seulement par la police. Ce pourrait être un fan fou. Ça pourrait être un… notre travail est vraiment dangereux, surtout ceux qui gagnent entre 10 000 et 100 000 dollars et tu dois aller dans les clubs et le gangsta rap et tu as des opps. Notre vie est dangereuse. «

Pensez-vous que les rappeurs ont le travail le plus dangereux au monde?