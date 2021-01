Thurz s’active sur le nouveau single « Cents »

Thurz poursuit sa séquence en 2021. Le rappeur a distribué une tonne de musique au cours des derniers mois dans le cadre de sa série Thurz On Thurzday où il sort un nouveau morceau chaque semaine. Nous avons reçu une tonne de bangers comme « Wheel Of Fortune », et des vibrations plus décontractées comme « Target » avec Kenyon Dixon.

Cette semaine, il est venu avec une dose de motivation alors que nous entrons dans la nouvelle année. Il a déposé son single « Cents » il y a quelques jours qui le retrouve avec quelques mots inspirants de la production apaisante de DJ Khalil, remplie de saxophone. « Tombant sur mon visage, je suis blessé, j’attends anxieux / Trippin ‘de savoir pourquoi ils ne m’aiment pas, je préfère attacher mes lacets, » rappe-t-il sur la chanson.

C’est certainement un joint pour démarrer votre année. Découvrez-le ci-dessous.

Paroles de citations

Sauté sur le 115 à mes rêves, et je l’ai suivi

Les mamans veulent que j’obtienne un doctorat

Préfère Andre Young et Chris Wallacin ‘