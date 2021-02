Thunderlotus présente des mises à jour gratuites de Spiritfarer

Le précieux jeu d’aider les âmes à aller de l’autre côté ajoute du contenu. Voici les trois mises à jour gratuites de Spiritfarer.

Thunderlotus, les développeurs du jeu, ont détaillé leur itinéraire pour cette année 2021. Et cela inclut trois mises à jour gratuites de Spiritfarer. Il ne s’agit pas de petites corrections, mais d’un contenu percutant qui inclura de nouveaux esprits, événements et bâtiments. Tous arriveront avant la fin de l’année et commenceront à arriver au printemps. Comme les fleurs.

Ces trois packs de contenu téléchargeables atteindront tous les propriétaires du jeu sans frais supplémentaires. Allez, style Stardew Valley. Et ils ont plusieurs améliorations qui sont expliquées en détail sur le blog du développeur.

La première de ces extensions débarquera tout au long du printemps. Non, nous n’avons pas de rendez-vous, mais nous avons vu des choses pires. En cela nous nous rencontrerons Lis, un esprit nouveau qui, de par sa nature, sera le seul à vivre au jour le jour sur notre bateau. En outre, cela mettra plus d’intrigue pour Stella pendant son séjour.

Nous verrons la deuxième mise à jour en été et elle nous présentera Beverly. C’est un oiseau dont il vaut mieux ne pas demander la race et qui parlera trop. Il comprendra également de nouveaux bâtiments et des améliorations pour le navire Spiritfarer.

Enfin, en automne, nous aurons le Jackie et Daria. Le premier d’entre eux est le gardien du second et voyant qu’il est un peu dépassé par son travail, Stella n’hésitera pas à l’aider. Avec eux, nous pourrons visiter une nouvelle île complète et un autre événement apparaîtra dans la longue liste de ceux qui existent.

Dans chacun d’eux, une section «qualité de vie» a été ajoutée, qui, selon eux, aura bientôt des nouvelles. Ce n’est pas très clair de quoi il s’agit mais il sera implémenté tout au long des trois mises à jour.