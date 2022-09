Thunderbolt’s Star taquine la connexion « intéressante » de Ghost avec l’équipe

Gamme Marvel Studios pour leur Coups de foudre L’équipe a finalement été révélée à D23 Expo, et avec des noms attendus comme Yelena Belova et US Agent, l’un des ajouts les plus surprenants à la nouvelle équipe MCU a été le retour de Ghost, joué par Hannah John-Kamen. Faire sa dernière apparition dans Ant-Man et la GuêpeGhost était l’antagoniste du film mais n’était pas un personnage intrinsèquement mauvais, et cela la place dans le même cadre que le reste du Coups de foudre équipe, qui sont pour la plupart des super-héros au passé un peu douteux. Tout en discutant du retour de Ghost, John-Kamen a expliqué que son alter ego antisocial ne se connecterait pas bien avec ses nouveaux coéquipiers. Dit-elle:

« Eh bien, elle n’aime pas être touchée », a déclaré John-Kamen. « Euh, donc ça va être intéressant. Elle est assez sociale, eh bien, elle n’est pas sociale. Elle l’était, elle a grandi dans la camionnette. Donc elle n’a jamais eu de contact humain avec qui que ce soit. Donc ça va être intéressant pour Ghost de se connecter . »

La Coups de foudre le film était l’un des ajouts les plus surprenants à la gamme de Marvel Studios Saga multivers films quand il a été officiellement annoncé lors du San Diego Comic-Con, et bien qu’il ne soit pas prévu pour la première avant 2025, il y a déjà eu beaucoup de taquineries pour l’équipe à venir. Marvel a récemment été critiqué pour avoir constamment utilisé ses scènes post-crédits pour introduire de nouveaux personnages et taquiner des films de longue date. C’est quelque chose qui a déjà mis en place un certain nombre de Coups de foudre et continuera à fournir de futures configurations pour les films qui sont encore dans quelques années.





Kevin Feige a révélé que le chemin vers Guerres secrètes A commencé

Crédit photo – Lucasfilms Ltd.

L’univers cinématographique Marvel porte bien son nom, car ce que Kevin Feige et son équipe ont réalisé au cours des 14 dernières années est une merveille. Avec des dizaines de films et d’émissions de télévision interconnectés déjà sortis, et ce nombre devrait doubler au cours des trois prochaines années, il n’est pas surprenant que Marvel ne cherche pas trop à s’écarter de sa formule gagnante. Feige a récemment dit ComicBook.com que tout se dirige actuellement vers l’aboutissement du Saga multivers, et cela comprendra un certain nombre de taquineries, ainsi que des introductions importantes, et bien sûr, un peu de plaisir frivole. Il a dit: