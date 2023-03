Thunderbolts Star Steven Yeun explique pourquoi il a rejoint le MCU

Les morts-vivants étoile Steven Yeun a parlé de son rôle dans la prochaine aventure de Marvel Cinematic Universe, Coups de foudre. S’adressant à Empire, l’acteur, dont le rôle « significatif » dans la sortie de Mavel reste actuellement un mystère, a expliqué pourquoi il souhaitait rejoindre la saga des super-héros, citant le réalisateur Jake Schreier comme principale raison de sa décision.





« Je ne sais pas si c’était explicitement sur ma liste de seaux, c’était plus l’histoire, retravailler avec Jake Schreier, qui a réalisé Beef, et quelles étaient ses intentions. Les intentions du personnage particulier qu’ils voulaient que je étaient très clairs, et c’est ce qui m’a attiré vers le film. »

Reconnu pour son rôle de Glenn dans Les morts-vivantsSteven Yeun est également connu pour avoir joué dans des succès critiques tels que Okja, désolé de vous déranger, brûlant, Minari, et Non. Il devrait jouer dans la série Netflix, Bœufqui trouve Coups de foudre le réalisateur Jake Schreier à la barre et détaille un incident de rage au volant qui consume lentement les deux personnes impliquées.

Coups de foudre suivra quant à lui un groupe de héros et d’anti-héros, dont Bucky Barnes (Sebastian Stan), Ghost (Hannah John-Kamen), l’agent américain (Wyatt Russell), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Yelena Belova (Florence Pugh) , Red Guardian (David Harbour) et Taskmaster (Olga Kurylenko).

Détails du rôle de Steven Yeun dans Coups de foudre restent actuellement secrets, mais beaucoup ont émis l’hypothèse qu’il représentera Sentry. Considéré comme la version Marvel de l’icône DC Superman, Sentry est aussi puissant que son homologue kryptonien, mais est un peu plus complexe, car il porte également en lui le supervillain connu sous le nom de Void. Nul doute que Sentry serait un rôle très juteux pour un acteur du talent de Yeun.





Thunderbolts ajoutera également Harrison Ford au MCU … mais il ne sait pas pourquoi

Aux côtés du mystérieux personnage de Steven Yeun, Coups de foudre ajoutera également Guerres des étoiles et Indiana Jones star Harrison Ford à la mêlée MCU. Mais il ne sait pas vraiment pourquoi il a rejoint. « Je ne sais pas. Je ne peux pas m’expliquer, je travaille juste ici », a déclaré la légende hollywoodienne lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait décidé de rejoindre la franchise Marvel. « J’ai pensé: » Tout le monde semble passer un bon moment. Je regarde tous ces acteurs formidables passer un bon moment [in Marvel movies]. J’aime faire quelque chose de différent de ce que j’ai jamais fait et plaire aux gens avec. Alors je vais essayer un morceau de ça.

Ford reprendra le rôle du général Thaddeus « Thunderbolt » Ross après la mort de l’acteur William Hurt, qui a interprété le personnage tout au long du MCU. Il semble que Ross ait subi quelques changements de carrière depuis la dernière fois que nous l’avons vu, et passe maintenant par le président Thaddeus Ross après avoir été élu président des États-Unis. Ford ferait ses débuts au cours de la phase 5 du MCU et devrait être introduit dans Captain America : nouvel ordre mondialqui reprendra avec Sam Wilson d’Anthony Mackie en tant que nouveau Star-Spangled Man et devrait sortir le 3 mai 2024.

Réalisé par Jake Schreier, filmé sur Coups de foudre devrait débuter cette année avant de sortir le 26 juillet 2024.