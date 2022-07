Thunderbolts : quels méchants intégreraient l’équipe Marvel

merveille

Le film Thunderbolts a confirmé son réalisateur et dans Spoiler, nous commençons déjà à imaginer ce que pourrait être la composition des méchants de l’équipe.

©IMDBL’agent américain touchera-t-il les Thunderbolts ?

En substance le Coups de foudre ils sont en quelque sorte Groupe de travail X de merveille où un groupe de méchants puissants fait la paix avec la société et se consacre à la lutte pour le bien et la justice. Dans le passé, ils ont été dirigés par des gens comme Norman Osborn et le général Ross. Ils ont toujours eu des alignements avec des personnages importants au sein de la marque et nous pensons qu’il en sera de même avec la version du Univers cinématographique Marvel.

Il y a quelque temps date limite a rapporté que le réalisateur en charge du film de la Coups de foudre sera Jacques Schreierdont la filmographie comprend des titres tels que Nouvelle saveur de cerise, Prémisse Oui David, mais n’a jamais entrepris de projet dans le genre super-héros. D’autre part, les livres du film seront en charge de Eric Pearsonresponsable de l’histoire derrière la bande Veuve noireProtagonisée par Scarlett Johansson.

On peut donc se demander quels personnages de merveille fera partie de la formation de départ de ce premier volet de Coups de foudre. Certains méchants qui faisaient partie d’autres films MCU ont déjà sonné, tels que : Baron Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, The Abomination, US Agent et Winter Soldier. Avec ces noms propres, nous parlons d’une équipe suffisamment puissante pour mettre fin aux menaces dans le style « vengeur ».

Qui dirigera le groupe de méchants ? Dans les romans graphiques, la personne en charge de cette tâche était souvent le Général Thaddée « Coup de tonnerre » Rossjoué dans le MCU par le tristement décédé Guillaume Blessé. Dans ce cas, il peut y avoir différentes alternatives pour se faire passer pour le chef militaire en plus, bien sûr, de choisir un autre acteur à sa place.

Une alternative? avoir l’habitude de Valentina Allegra de Fontaine, qui a évidemment un plan en tête, c’est pourquoi il a déjà eu des rencontres avec Yelena Belova et l’agent américain. De plus, des sources proches de merveille indiqué qu’elle serait chargée de remplacer Nick Fury dans le MCU mais d’un point de vue différent de celui de l’agent qui a su diriger l’organisation SHIELD et avancer avec le Initiative Vengeur.

Les Thunderbolts vont révolutionner Marvel

Il y a aussi la possibilité d’introduire un nouveau personnage dans ce but unique, comme cela pourrait être le cas avec Norman Osborne. On l’a récemment vu joué par Willem Dafoe dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, mais c’était une version d’un autre univers. Jusqu’à présent, Harry Osborn et son père Norman n’ont pas été introduits dans le MCU et cette surprise pourrait être réservée à un film arachnide avec Tom Holland.

Dans les romans graphiques Coups de foudre ils ont commencé comme un groupe de nouveaux héros qui étaient en fait des méchants se faisant passer pour ces personnages pour gagner la confiance du public et accéder aux secrets du gouvernement. Une fois découverts, beaucoup d’entre eux décidèrent de se rendre et plus tard l’équipe serait dirigée par le vengeur Hawkeye pour éviter tout désagrément. Encore une histoire qui pourrait bien être adaptée au MCU.

Enfin, le Coups de foudre ils avaient dans leurs rangs des noms propres tels que Luke Cage, The Punisher et Bullseye, des personnages qui appartiennent à nouveau à merveille après avoir traversé Netflix et ils ont été célébrés par le public de leurs émissions dans le Streaming Giant, ils sont donc bien établis dans l’imaginaire populaire, ce qui en fait une bonne option pour le film du groupe particulier de méchants devenus des héros.

