Thunderbolts de MCU: 7 personnages qui pourraient constituer l’équipe

Il y a eu des rumeurs depuis un certain temps selon lesquelles le Thunderbolts vont apparaître dans l’univers cinématographique Marvel. Les développements récents dans des émissions comme The Falcon et the Winter Soldier ont rendu cela plus inévitable que jamais. Ce n’est peut-être pas demain, mais il semble que ce groupe est sur le point d’envahir le MCU à un moment donné sur cette ligne. Cela soulève la question, qui devrait constituer l’équipe Thunderbolts du MCU?

Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, le Thunderbolts fait ses débuts dans les pages de L’incroyable Hulk N ° 449 en 1997. Créé par Kurt Busiek. Au départ, ils étaient un groupe de méchants qui se dégoûtaient en tant que héros. Il n’y avait rien d’héroïque à ce sujet. Mais les choses ont évolué au fil des ans. À bien des égards, il y a souvent l’équivalent de Marvel de DC Suicide Squad. Bien qu’il ne soit pas juste de dire qu’ils sont une copie conforme. Mais oui, ils sont souvent décrits comme une équipe de personnes plutôt mauvaises qui entreprennent des missions dangereuses qui penchent vers le bien mais qui peuvent certainement être classées comme existant dans le gris.

Au fil des ans, de nombreux personnages différents ont fait partie de l’équipe de l’univers Marvel Comics. Actuellement, le MCU a pas mal de personnages sur le tableau qui correspondent à la facture qui pourraient facilement aider à obtenir un Thunderbolts franchise sur le terrain, que ce soit une émission de télévision sur Disney + ou un film. Voici donc sept personnages qui pourraient constituer la version MCU de l’équipe Thunderbolts.

Thunderbolt Ross

Chaque groupe a besoin d’un leader. Et un groupe composé de méchants semi-réformés a certainement besoin de quelqu’un qui puisse les attacher du bon côté de la loi. Ou essayez quand même. Il n’y a peut-être personne de mieux dans le MCU actuellement positionné pour le faire avec le Thunderbolts que celle de Thunderbolt Ross. Joué par William Hurt, nous avons rencontré Ross pour la première fois L’incroyable Hulk. Alors que Hurt a repris le rôle dans des films comme Captain America: guerre civile et Avengers: guerre à l’infini, il n’a pas encore vraiment de viande à mâcher. Le placer à la tête de cette équipe est certainement une façon de donner à Hurt quelque chose à faire.

Dans les bandes dessinées, Ross devient finalement Red Hulk. Et Red Hulk était une grande partie de Marvel Now! Thunderbolts équipe. Oui, nous pourrions emprunter la route de Red Hulk. Mais, pour les besoins de ce pitch, je le compare davantage au rôle d’Amanda Waller avec la Suicide Squad dans l’univers de DC. La puissante figure de proue du gouvernement qui a été chargée de faire du bien à ces personnes compétentes. Ross ne se salira peut-être pas autant les mains, mais il veillera à ce que le groupe reste sur la bonne voie.

Baron Zemo

Le baron Zemo de Daniel Bruhl, pendant un certain temps, a semblé être un méchant unique dans le MCU. Il était le principal antagoniste de Captain America: guerre civile. Encore, Le faucon et le soldat de l’hiver changé tout cela. Le spectacle Disney + nous a donné beaucoup plus de temps avec Zemo. Au-delà, cela a préparé le terrain pour son retour éventuel. Oui, il est maintenant en prison sur The Raft. Mais il était en prison avant. Peut-être que se voir offrir la chance de faire partie d’une équipe serait un bon moyen pour lui de sortir de prison une fois de plus.

Zemo, comme il se trouve, était le chef d’origine du premier Thunderbolts équipe dans les pages de Marvel Comics. Cela, associé à la position actuelle du personnage dans le MCU, en fait une évidence. Cela ne fait pas non plus de mal que Zemo dispose de ressources considérables, comme nous l’avons vu dans Le faucon et le soldat de l’hiver. Ces ressources pourraient être utiles à une équipe comme celle-ci. Le point est, dans l’état actuel des choses, si un Thunderbolts projet se produit, il est presque impossible de l’imaginer sans Zemo à ce stade.

Agent américain

Ceci est un autre personnage qui a été directement issu de Le faucon et le soldat de l’hiver, et un autre qui semble carrément parfait pour le projet proposé. John Walker, alias l’agent américain, joué par Wyatt Russell, a maintenant besoin de quelque chose à faire dans le MCU. Il a essayé d’être notre nouveau Captain America. Cela n’a pas fonctionné. Il a assassiné un gars devant la caméra pour que le monde le voie. Il n’y a pas de retour de cela. Mais il pourrait y avoir une voie de rédemption relative en faisant partie d’une équipe effectuant des missions que des groupes comme The Avengers ne peuvent tout simplement pas.

Sam Wilson, à la fin, a pris sa place en tant que notre nouveau Captain America. Mais Le faucon et le soldat de l’hiver La finale nous a montré que John Walker devenait agent américain. Ce qui n’était pas clair, c’est où il allait ensuite. Si la Thunderbolts assembler, il est le candidat idéal. Un gars qui a fait du mal, s’est éloigné du chemin, mais qui veut faire du bien. Pas assez bon pour être un Avengers. Pas assez pour être jeté en prison. Juste au bon endroit.

Bucky Barnes

Alors que Bucky Barnes de Sebastian Stan, alias The Winter Soldier, était une grande partie de Le faucon et le soldat de l’hiver, il fait partie intégrante du MCU depuis plus d’une décennie. Oui, l’émission Disney + lui a finalement donné une chance de briller. Cependant, à la fin, c’était le spectacle de Sam Wilson. Bucky, fondamentalement, a besoin de quelque chose à faire. Y a-t-il un meilleur exemple d’ancien méchant essayant de faire du bien dans cet univers que Bucky? Probablement pas. En tant que tel, il est le candidat idéal pour travailler aux côtés du Thunderbolts.

Bucky n’a pas assez ses affaires réunies pour être notre nouveau Captain America. Ce n’est pas non plus un travail qu’il semblait vouloir. Mais il veut clairement toujours réparer certains de ses vieux torts. Mais il est indéniable que Bucky a également une compréhension unique de la pègre criminelle et du sale boulot. Il pourrait être un véritable atout pour une équipe comme le Thunderbolts cela pourrait devoir aller dans des endroits sombres et compliqués.

Le punisseur

Le statut des émissions Netflix Marvel dans le MCU reste quelque peu en question. Alors qu’il semblait, au début, que les spectacles se déroulaient dans le même univers, il n’y avait que du tissu conjonctif tangentiel. Cela dit, il serait très facile pour Kevin Feige and Co. d’appuyer sur la gâchette et d’amener ces personnages dans l’univers plus large. Si cela devait arriver, Punisher de Jon Berthanl, alias Frank Castle, serait une évidence pour rejoindre l’éventuel Thunderbolts équipe.

Bernthal a joué le premier rôle dans Daredevil saison 2 avant d’obtenir son propre spectacle. Le punisseur a couru pendant deux saisons, mais a ensuite reçu la hache lorsque Netflix a nettoyé la maison, se débarrassant de toute son ardoise Marvel en direct. Pourtant, la vision de Bernthal sur le personnage reste appréciée des fans. Il existe parfaitement dans cette zone grise que le Thunderbolts fonctionnerait vraisemblablement dans.

Oui, il existe certainement un scénario par lequel Marvel Studios refond le rôle de Frank Castle / Punisher au sein du MCU. Dans ce cas, ce nouvel acteur, quel qu’il soit, pourrait également être intégré à l’équipe. Bien qu’il semble que le chemin le plus clair pour y parvenir soit de prendre le gars que nous avons déjà et de faire en sorte que cela fonctionne.

Cavalier fantôme

Celui-ci tombe peut-être dans la catégorie des voeux pieux / atteindre. Cela dit, Ghost Rider a fait partie de la Thunderbolts dans les pages de Marvel Comics et il correspond certainement à la facture. Agents du SHIELD. se déroule techniquement au sein du MCU. Une version de Ghost Rider, en particulier Robbie Reyes, comme décrit par Gabriel Luna, est apparue dans cette émission. Il existe donc, en théorie, une version du personnage qui pourrait être utilisée à cette fin.

Cela dit, ce rôle semble destiné à être refondu à un moment donné. Ou, à tout le moins, nous serons introduits par la version plus connue de Johnny Blaze. Il y a même eu des rumeurs selon lesquelles Ghost Rider apparaîtrait dans Docteur Strange dans le multivers de la folie. Dans tous les cas, si cela ne se produit pas, cela semble être un bon endroit pour vraiment présenter l’anti-héros tant apprécié sans avoir à donner le feu vert à un autre projet solo dans l’ardoise déjà bien remplie de Marvel. Incorporez-le à l’équipe et ensuite, en fin de compte, donnez-lui une exposition / un film solo une fois qu’une partie de ce que le studio a prévu est dans le monde.

Dead Pool

Dernier point, mais non le moindre, il n’y a peut-être aucun autre personnage assis sur la touche plus manifestement apte à rejoindre les Thunderbolts que Wade Wilson, alias Deadpool. Ryan Reynolds a joué le rôle dans deux films solo, ainsi qu’un tour que de nombreux fans aimeraient oublier dans X-Men Origins: Wolverine. Cela mis à part, le personnage de Reynolds est vraiment aimé, a généré une tonne d’argent au box-office et ne fait absolument rien. Cela donnerait à Marvel Studios une formidable opportunité d’amener Deadpool dans le MCU plus large sans compromettre l’intégrité du personnage.

Deadpool tombe sous l’égide des X-Men. Cela signifie que la 20th Century Fox contrôlait les droits sur le personnage. Tous les deux Dead Pool et Deadpool 2 ont été produits par Fox. Mais lorsque la fusion Disney / Fox est entrée en vigueur au début de 2019, Deadpool et le reste des mutants ont fini sous le contrôle de Disney. En conséquence, il peut être introduit dans le MCU. Cependant, il semble, jusqu’à présent, que les cuivres aient eu du mal à savoir quoi faire avec Ryan Reynolds et le Merc With a Mouth. Oui, Deadpool 3 est en développement, mais le fait qu’il ait fallu si longtemps pour embaucher des écrivains pour la suite est révélateur.

Dans les bandes dessinées, Deadpool a fait partie de l’équipe. Et il est facile de comprendre pourquoi. Il chevauche si parfaitement cette frontière entre le bien et le mal qu’il est difficile de ne pas l’imaginer se mettre en selle avec Zemo et Frank Castle pour des missions sauvages. Cela donnerait à Deadpool un moyen d’interagir avec le reste du MCU, tout en gardant la porte ouverte pour les projets solo. Ce serait également un excellent moyen d’obtenir un nom accrocheur à bord pour Thunderbolts spectacle / film. On ne sait pas si cela peut / se produira ou non, mais cela a certainement beaucoup de sens.