Thunderbolts: David Harbour et Jake Schreier partagent les détails entourant le prochain film MCU

Les fans connaissent enfin les personnages qui composeront Marvel’s Coups de foudre, le groupe d’anti-héros recrutés pour partir en mission pour le gouvernement. Yelena Belova (Florence Pugh), Ghost (Hannah John-Kamen), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Task Master (Olga Kurylenko), John Walker/US Agent (Wyatt Russell) et Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) formera l’équipe, le personnage de Pugh devant agir en tant que leader.





Bien que l’intrigue soit gardée pour la plupart secrète, David Harbour et le réalisateur Jake Schreier se sont entretenus avec Entertainment Tonight et ont taquiné ce qui allait arriver du projet prévu. Schreier dit: « Je pense que vous verrez un groupe incroyable de personnes qui partagent un certain type de traumatisme passé, se réunissant, apprenant à travailler ensemble d’une certaine manière et surmontant des obstacles indescriptibles auxquels nous ne pouvons pas parler. »

Les traumatismes passés sont un moyen facile de le dire, car de nombreux personnages présentés dans le Coups de foudre ont une histoire riche dans le MCU. Par exemple, Bucky Barnes a été introduit pour la première fois en Captain America : le premier vengeur, devenant finalement le soldat de l’hiver. Il est apparu dans sept films Marvel et une série Disney + dédiée à son personnage aux côtés de Captain America d’Anthony Mackie. Les personnages de John Walker et Red Guardian n’ont pas été explorés en profondeur; cependant, ils ont tous deux partagé une quantité décente de temps d’écran lors de leurs débuts respectifs. Valentina Allegra de Fontaine est peut-être le personnage le plus intéressant à découvrir, car nous l’avons à peine vue dans Le faucon et le soldat de l’hiver et Veuve noire. Bien sûr, l’ensemble Coups de tonnerre devrait être fantastique, et les fans en apprendront plus avant la date de sortie éventuelle de 2024.





David Harbour dit que le Coups de foudre est en pré-production

Studios Marvel

Malgré l’anticipation de la Coups de foudre film, David Harbour rappelle à tout le monde que le film est encore loin. Il dit à ET : « Le public n’est pas prêt. Non, je veux dire, vous travaillez dur. Nous sommes en pré-production, nous n’avons pas encore commencé le tournage. Mais il y a beaucoup de travail vraiment passionnant sur ce film. . » Il poursuit: « Je pense aussi que c’est comme un film MCU unique dans le sens où vous avez un tas d’inadaptés et de parias et de perdants et de gens qui ne sont pas vraiment à la hauteur du super super-héros. »

Le réalisateur Jake Schreier a quelques longs métrages à son actif, dont Robot et Franck et Villes de papier. Cependant, il a beaucoup plus d’expérience à la télévision, avec La prémisse, Nouvelle saveur de cerise, Davidet Friponne. Les fans peuvent voir comment Schreier se déroule dans son plus grand projet de réalisateur à ce jour aux côtés de la deuxième sortie MCU de Harbour lorsque Coups de foudre arrive en salles le 26 juillet 2024.