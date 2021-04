Thunder Force est alimenté par l’amour profond du réalisateur Ben Falcone pour les bandes dessinées de super-héros

Depuis longtemps, les analystes hollywoodiens prédisent la «fatigue des super-héros» parmi le grand public, lorsque les gens vont enfin se lasser de regarder des hommes et des femmes musclés en collants combattre des extraterrestres et des sorciers pour sauver le monde. Cela ne s’est pas encore produit et, en fait, des genres de plus en plus diversifiés expérimentent le tarif des super-héros. Ben Falcone, l’écrivain et réalisateur de Thunder Force, la nouvelle comédie Netflix mettant en vedette Melissa McCarthy et Octavia Spencer en tant que super-héros, a récemment révélé à CBR qu’il avait été inspiré pour faire le film après avoir observé le MCU et le DCEU.

« J’adore les bandes dessinées, comme je vais le dire clairement […]. J’ai grandi avec eux, je les aime et j’ai toujours voulu faire un film de super-héros, surtout une fois que j’ai vu, au retour, j’ai vu Batman et puis quand j’ai vu les premiers Avengers, je me suis dit: « Oh wow, ils peuvent faites n’importe quoi. Vous pouvez faire n’importe quoi. Saints tamales! » – ou tout ce que les gens disent. Alors, j’ai pensé, eh bien, je voulais travailler avec Octavia [Spencer] et Melissa [McCarthy] ensemble depuis si longtemps, et j’avais une idée sur le propriétaire du LA Times, parce qu’il était ingénieur pharmaceutique, et je me suis dit: « Oh, eh bien, si vous étiez si riche ou si vous étiez vraiment Bruce Wayne, je ne pourrais pas t-il faire plus que simplement fabriquer un costume de chauve-souris et ne pourrait-il pas faire plus qu’une simple voiture? » Au fur et à mesure que nous progressons dans la technologie, et évidemment en supprimant les implications éthiques de l’échec – parce que vous auriez probablement besoin d’échouer avant de réussir – mais que quelqu’un ne pourrait pas créer génétiquement un super-héros dans un monde où il n’y en avait pas. quelconque? »

Thunder Force raconte l’histoire d’un brillant scientifique, joué par Spencer, qui trouve un moyen de se donner des super pouvoirs à elle-même et à sa meilleure amie, interprétée par McCarthy. Armés de leurs nouvelles capacités, le duo dynamique se lance dans une mission pour sauver Chicago des griffes d’un supervillain connu sous le nom de The King. La bande-annonce du film a montré que McCarthy se livrait à sa célèbre marque de comédie physique en tant que super-héros, habilement soutenu par Spencer. Selon Ben Falcone, la relation entre les deux personnages principaux reflète des paires de bandes dessinées similaires entre les «cerveaux» et les «musclés», comme Mr. Fantastic et The Thing from The Fantastic Four.

« L’idée que quelqu’un soit brillant, c’est clairement Octavia parce que [..] elle est tellement intelligente, et elle est tellement géniale – elle est notre amie depuis toujours. Et puis l’idée de quelqu’un qui ressemble à un col bleu, un ami fidèle qui est une sorte de scrapper, ce que j’adore. Vous savez, c’est une sorte de trope de bande dessinée, que ce soit la Chose, ou vous savez … Il y a des millions d’exemples de quelqu’un comme: « Ah, j’avais l’habitude d’entrer dans des bribes dans la cour d’école et me voilà et J’aide mon ami intelligent. » Donc, ce genre de mise en place dans ma tête et ensuite en quelque sorte roulé à partir de là. Et [I] J’ai essayé de percer des trous dedans, essayé de le comparer à des bandes dessinées que j’ai grandi en lisant juste en termes de simplicité de l’histoire, puis j’ai écrit le scénario à partir de là. «

Écrit et réalisé par Ben Falcone, Thunder Force stars Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Bobby Cannavale, Pom Klementieff, Taylor Mosby, Melissa Leo et Jason Bateman. Le film arrive sur Netflix le vendredi 9 avril. Cette information provient de ComicBookResources.

