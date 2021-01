« Thruth The Power »: le nouveau documentaire sur Serj Tankian et l’activisme musical | 45S

La musique, de retour en action. Serj Tankian, chanteur et leader de System Of A Down, est le protagoniste d’un nouveau documentaire qui racontera quelques passages de sa vie, mais d’une approche culturelle totalement différente de celle que nous avions déjà connue.

Comme son nom l’indique, ce nouveau long-métrage nous parlera du très actif que Serj a fait à travers ses chansons, à la fois de son côté avec son groupe, en tant que soliste. Tout cela, en partant du principe que la musique peut changer le monde.

«Le film suit Tankian sur une voie inattendue, car sa passion pour les droits de l’homme et l’activisme l’a amené à devenir un organisateur de justice sociale en Arménie. Alimenté par des entretiens avec le groupe, leurs producteurs et d’autres icônes du rock, La vérité au pouvoir c’est à la fois un rockumental énergisant et un appel à l’action inspirant pour nos temps turbulents », lit-on sur le site officiel du film.

C’est sous cette question que Tankian nous montrera cette partie de lui que beaucoup ignoraient peut-être. De même, ce produit audiovisuel promet des interviews exclusives et des images inédites de l’un des groupes les plus appréciés de la planète.

«La musique change nos cœurs intuitifs et notre logique, faisant partie d’un processus qui peut changer le monde. Mais pour cela, les gens doivent se rendre compte qu’ils ont le pouvoir»Serj est entendu dire dans la bande-annonce qui est maintenant disponible.

Le film peut être vu à partir du 19 février sur des plateformes virtuelles et des cinémas sélectionnés. Pour plus d’informations, visitez leur site Web.