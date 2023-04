Through the Sea : Netflix a publié de nouvelles images de la suite de Through my Window

in

La suite de par ma fenêtre Il arrive sur Netflix en juin et petit à petit les images de ce qui va arriver se dévoilent. Regarder!

©Netflixares et raquel

L’attente touche à sa fin et Netflix le sait : la suite de par ma fenêtre se rapproche de sa sortie sur la plateforme. Ce sera le 23 juin prochain quand Ares et Raquel retrouveront leurs fans, mais cette fois, À travers la mer. Ouais! La suite de cette histoire vient avec un autre nom, mais avec la même passion entre les protagonistes.

Après la fin du premier film, où Ares retourne en Espagne pour retrouver Raquel, les fans verront maintenant leur amour, mais depuis la mer. Et, bien que À travers la mer Il n’est pas basé sur le deuxième livre d’Ariana Godoy, il continuera à conserver son essence puisqu’elle faisait partie du scénario du film. C’est pourquoi cette partie de l’histoire est l’une des plus attendues.

Il convient de noter qu’en outre, À travers la mer Il mettra en vedette de nouveaux personnages qui arrivent pour tout changer entre les Hidalgos, la sorcière et leurs amis. Mais, pour le moment, c’est la seule chose que l’on en sache. Cependant, Netflix a récemment publié de nouvelles photos de la bande pour clarifier quelque chose : les couples sont toujours intacts.

Les nouvelles images d’Across the Sea :

Grâce à l’Instagram officiel de Netflix Espagne, de nouveaux clichés ont été publiés dans lesquels les trois frères Hidalgo sont vus avec leurs copines. Cela inclut Ares et Raquel, Artemis et Claudia, et Apolo avec Dani. Tous ensemble, profitant des vacances, ils savourent leur amour dans ces scènes qui seront connues dans le long métrage.

« Nous vous laissons ici 3 raisons de croire en l’amour », lit la description de ces photographies qui ont fait sensation sur les réseaux sociaux. Cependant, la réalité est que, comme dans toute histoire d’amour, pour avoir une relation idyllique, ils doivent d’abord franchir certaines pierres sur la route de la romance.

