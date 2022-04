Through my Window : Netflix fait une annonce inattendue sur la suite

in

Basé sur Les livres d’Ariana Godoyle 4 février dernier netflix est sorti par ma fenêtre, un film d’amour, de malice et de réseaux sociaux devenu furieux. Protagonisée par Clara Gallé Oui Julio Pena cette histoire d’amour entre Rachel et Arès a laissé les téléspectateurs en vouloir plus. En effet, après que les protagonistes ont trouvé le point parfait de leur amour, le film s’est terminé.

Cependant, le 15 février, juste une semaine et demie après la sortie du premier volet, Netflix a confirmé que par ma fenêtre non seulement il y aura une suite, mais ce sera une trilogie. Oui! Clara Gallé Oui Julio Pena ils se mettront à la place de Arès Oui Raquel continuer à raconter ce qui s’est passé entre eux. Apparemment, le fait que ce film ait rompu avec la théorie selon laquelle les réseaux ruinent les relations a été un point en faveur de son succès.

En tout cas, même si le bonheur des fans était infini lorsque le géant du streaming a confirmé la trilogie, il n’y avait pas plus d’informations à ce sujet. Au-delà des spéculations sur une relation entre les protagonistes de par ma fenêtre, qui n’a jamais été confirmé, on n’a plus entendu parler d’eux. Mais, la vérité est que récemment cela a changé.

Clara Galle et Julio Pena. Photo : (Netflix)

C’est comme ca. fans de Ares et Raquel écrivent une nouvelle date : 28 avril 2022. On ne sait pas encore ce qui se passera ce jour-là, mais Netflix Espagne a récemment annoncé qu’ils donneraient une surprise à cette date. Bien sûr, il est peu probable que ce soit la date de sortie, donc ce jour-là, la première avancée officielle ne pouvait que sortir. Bien que, comme cela arrive toujours, le géant du streaming pourrait surprendre et tout confirmer le même jour.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Through My Window (@atdmvnetflix)

Cependant, pour le moment, il faudra attendre puisqu’il reste encore sept jours pour savoir quelle est la grande nouvelle. Quant au film, bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la deuxième partie, lorsqu’ils ont confirmé le renouvellement, ils ont précisé que les protagonistes seraient à nouveau Galle et Peña. Les acteurs ont catapulté à la renommée internationale avec ces personnages et, apparemment, ils ont encore beaucoup à montrer à leur sujet.



45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂