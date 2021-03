Thriller psychologique surréaliste Le signal de signifiant renforce PS5, PS4

Le thriller psychologique The Signifier, qui a été lancé pour la première fois sur PC en octobre dernier, reçoit cette année une coupe de réalisateur étendue sur PlayStation 5 et PS4, qui présentera un nouveau contenu narratif, y compris «de nouveaux souvenirs, un dialogue et une voix off, trois fins d’histoire supplémentaires et un nouvel épilogue donnant un meilleur aperçu des personnages clés et des choix ».

Le titre – décrit comme une «aventure surréaliste à la première personne» – mêle «enquête expérimentale [with] psychologie et intelligence artificielle ». Le texte de présentation explique: «Lorsque la vice-présidente de la plus grande entreprise de technologie du monde se révèle morte chez elle, c’est à vous d’explorer ses souvenirs et ses émotions avec un scanner cérébral révolutionnaire pour découvrir ce qui s’est passé.»

Le jeu fonctionnera à 60 images par seconde en 4K sur la console de nouvelle génération de Sony et bénéficiera également de diverses optimisations par rapport à son prédécesseur PC. Il y aura également un paramètre de difficulté supplémentaire pour ceux qui prévoient de revoir la version et de jouer à travers l’histoire plusieurs fois. Vous pouvez avoir un avant-goût de l’expérience dans la bande-annonce intégrée ci-dessus, avec une sortie prévue pour plus tard cette année.