Thrawn: L’histoire du grand amiral de la marine impériale de « Star Wars »

Le cinquième épisode de la deuxième saison « Le mandalorien «Non seulement elle a présenté Ahsoka Tano (Rosario Dawson), mais elle a également mentionné un personnage de l’univers« Star Wars »que seuls les vrais fans ont probablement reconnu. Il s’agit de Thrawn, le grand amiral de la marine impériale.

Avant de vaincre le magistrat Morgan Elsbeth, Ahsoka a demandé où elle pouvait trouver son chef, le Grand amiral Thrawn, qui a été le principal méchant de « Star Wars: Rebelles », Une série animée diffusée entre octobre 2014 et mars 2015.

HISTOIRE DU GRAND JET D’AMIRAL

Ce personnage est apparu pour la première fois dans la trilogie créée par Timothy Zahn, dans les œuvres «Heir to the Empire», «The Rise of the Dark Force» et «The Last Order». Cette saga se déroule après la mort de Palpatine et montre Thrawn prendre le commandement de ce qui reste de l’Empire, le reconstruire et remettre toute la Nouvelle République en échec.

Thrawn était officier Chiss et grand amiral de la marine impériale sous le règne de l’Empire galactique (Photo: Lucasfilm)

Son nom d’origine est Mitth’raw’nuruodo, il est caractérisé par sa peau bleue et ses yeux rouges, et il est né dans une famille Chiss de caste commune, mais en rejoignant l’Empire, il a été renommé Thrawn, et grâce à ses capacités, il est devenu le seul Grand amiral non humain de l’Empire.

Lorsqu’il était au sommet, le grand amiral Thrawn était le commandant de la septième flotte, dont le navire amiral était le Star Destroyer Chimera de classe I impérial. De plus, après la bataille d’Atollon, la flotte de Thrawn a travaillé avec la Première Légion dirigée par le Seigneur Sith Dark Vador, que le Grand Amiral connaissait sous le nom de Jedi Skywalker.

DERNIÈRE CAMPAGNE ET MORT

Après avoir appris la mort de Palpatine et Darth Vader sur Endor, Thrawn a recruté Gilad Pellaeon et son destroyer vedette le Chimaera pour affronter l’Alliance rebelle. Leur premier point fut Myrkr, une planète oubliée par la République et les Jedi, suivi de Wayland où ils recrutèrent Joruus C’broath et les gadgets que l’empereur avait cachés sur la planète. Par la suite, il a obtenu une grande flotte de Dreadnaught et a immédiatement commencé sa campagne et a réussi à vaincre la flotte de la Nouvelle République.

Tout semblait en faveur du Grand Amiral, mais la Nouvelle République fit une contre-attaque à Bilbringi et une bataille féroce commença. Quand Thrawn Il allait mettre en œuvre une manœuvre qui lui donnerait la victoire, son garde du corps Noghri, Rukh, l’a tué, alors son commandant en second, Gilad Pellaeon, s’est retiré.

Thrawn est considéré comme l’un des stratèges impériaux les plus brillants (Photo: Lucasfilm)

JETER DANS « STAR WARS: REBELS »

Les troisième et quatrième saisons de « Star Wars: Rebelles»Présente une version plus jeune de Thrawn, tout en conservant son talent de stratège et son goût obsessionnel pour l’art, en particulier l’art mandalorien.

À la fin de la quatrième tranche, le Grand Amiral a disparu sans laisser de trace, mais survit à la tentative d’assassinat du Jedi Ezra Bridger. Pendant la guerre civile galactique, il rassembla des données sur les régions inconnues, mais revint après la mort de l’empereur et utilisa le magistrat Morgan Elsbeth pour exécuter certains de ses plans.

LANCEZ «LE MANDALORIEN»

Après avoir été mentionné au chapitre 13 de « Le mandalorienLe grand amiral Thraw apparaîtra probablement dans les prochains épisodes de la série Disney +. Cependant, l’écrivain Timothy Zahn a précisé qu’il n’était pas impliqué.

« Non, je ne cache ni ne cache des informations à aucun d’entre vous », a-t-il écrit dans un message sur Facebook. «J’étais (et je suis) complètement hors de la boucle de tout ce qui est mandalorien. En fait, j’ai découvert au moment même où cela s’est produit dans le chapitre, car une fois qu’Ahsoka a prononcé son nom, les gens ont commencé à éclabousser cette page avec des commentaires, des questions et des applaudissements. Alors on se retrouve dans la situation de ce qui va se passer ensuite? «

«Eh bien, en ce moment, vos suppositions sont tout aussi bonnes et valables que les miennes. Une chose que je sais: les scénaristes / producteurs / réalisateurs ne lâchent pas une bombe comme ça sans une sorte de fondation ou sans désir de continuer quelque chose comme ça à l’avenir. Je serai assis à profiter de la série avec vous tous, attendant impatiemment de voir comment la série se déroule. J’espère aussi qu’il sera très fidèle sur le plan artistique », a-t-il ajouté.