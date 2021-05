THQ montre des images de «Biomutant» sur cinq plates-formes

THQ Nordique ont publié une série de vidéos du jeu Biomutant de Expérience 101.

Les images brutes montrent une variété d’approches d’une quête parallèle dans le monde ouvert de Biomutant, en comparant graphique et des options sur les différentes plates-formes de lancement.

Les images pour Xbox One et PlayStation 4 montrent que le jeu fonctionne à une résolution de 1080p et 30 images par seconde, tandis que le jeu fonctionne à 1080p et 60fps sur les consoles Xbox One X et PlayStation 4 Pro.

Comme pour de nombreux jeux multiplateformes, le PC présente un net avantage en termes de performances, la vidéo montrant Biomutant fonctionnant à une résolution de 4K et 60fps.

Le lancement de Biomutant est prévu le 25 mai. Le jeu suit un protagoniste ressemblant à un animal qui changera de forme en fonction des attributs attribués par les joueurs.