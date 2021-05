« Thousand Trades »: le moment où il était prévu d’enregistrer le dernier chapitre de la série après avoir été annulé

« Mille métiers«Est devenu l’un des programmes les plus réussis de l’histoire de la télévision péruvienne au début des années 2000; et bien qu’elle ait atteint des niveaux élevés de réglage, la série, qui a été diffusée entre 2001 et 2004, n’a pas eu une fin digne.

PLUS D’INFORMATIONS: Acteurs de « Mille métiers » décédés

Tout est survenu au cours de la troisième saison lorsque la Panamericana Televisión a commencé à avoir des problèmes, provoquant l’arrêt des enregistrements pendant plus de quatre mois; Cela a poussé plusieurs acteurs à quitter la sitcom. Au moment où tout est repris, le producteur Efraín Aguilar a dû donner un virage radical à l’intrigue pour tenter d’ordonner les choses, mais face aux nouvelles complications, il décide de démissionner, laissant tout entre les mains d’Adolfo Chuiman.

C’est l’acteur qui a continué la série avec le casting réduit, mais le public n’était pas le même, il a donc décidé de lui donner une fin que le public méritait, même si pour cela il avait besoin du retour des anciens acteurs. Ensuite, nous vous raconterons tout ce qui s’est passé.

L’histoire de « Mille métiers » commence avec le personnage principal, Renato Reyes, célébré par sa famille et ses voisins qui ont découvert qu’il serait promu au travail (Photo: Panamericana TV)

ILS PROPOSENT D’ENREGISTRER LE CHAPITRE FINAL DE «MILLE MÉTIERS»

Efraín Aguilar, anterior productor de “Mil oficios”, quien en ese entonces ya estaba dirigiendo “Así es la vida” para América Televisión, señaló que le pareció una buena idea darle un final como se merece a dicho programa, pero que él no participaría en elle. «Il ne me semble pas que je mette la main sur quelque chose dans lequel je ne suis plus. Mais je suis d’accord avec Adolfo Chuiman pour faire une spéciale de deux heures. Tout dépend d’un bon scénario (…). Si Panamericana n’avait pas changé l’administration, nous continuerions là-bas « , a-t-il noté en juin 2004.

Pendant ce temps, les acteurs qui avaient intégré le casting et qui faisaient déjà à l’époque partie du projet de la chaîne de compétition ont fait valoir qu’ils n’enregistreraient pas la fin parce qu’ils avaient un contrat d’exclusivité avec América TV et parce que leurs personnages avaient déjà eu une fin quand ils ont décidé de sortir de l’histoire.

«Cela ne me dérangerait pas s’ils font un dernier chapitre, cela me semble parfait. Mais d’abord, ils doivent annuler ce qu’ils doivent. Dans mon cas, mon personnage a pris fin quand j’ai quitté la série « a déclaré César Ritter, qui jouait Lalo.

De son côté, Mónica Torres, qui jouait Norma Reyes, a indiqué que si la série méritait une bonne fin, elle n’avait plus de sens. «De nombreuses semaines se sont écoulées depuis l’annulation, les choses ont traîné. Quelle fin peuvent-ils lui donner? Personnellement, j’ai déjà fermé ce livre « . Alors que Lucho Cáceres, «Quique» Palacios dans le programme, a déclaré que c’était une bonne idée mais que les acteurs devaient être rencontrés. «Chaque série mérite une fin et ne doit pas être brusquement levée. Mais d’abord, ils doivent payer le casting. « .

PLUS D’INFORMATIONS: Toutes les fois où « A Thousand Trades » a été copié, selon Germán Loero

Mille bureaux »ont eu quatre saisons et plus de 659 épisodes, diffusés entre le 11 juin 2001 et le 28 mai 2004 (Photo: Panamericana TV)

QUELLE ÉTAIT LA FIN DES «MILLE MÉTIERS»?

Alors que « Thousand Trades » était toujours à la tête d’Efraín Aguilar et Gigio Arando, on voit Renato Reyes (Adolfo Chuiman) dire au revoir à sa famille et à ses amis parce qu’il allait travailler aux États-Unis, mais il décide de rester à continuer à être le «roi de la ressource».

Après cela, c’est Chuiman qui commande le programme, dont les téléspectateurs voient l’entrée et la sortie de divers personnages, créant une confusion pour eux; non seulement cela, puisque l’apparition d’éléments fantaisistes et paranormaux, ainsi que la note très faible, les ont incités à l’annuler. La fin était celle qu’il ne méritait pas: on voit ici Renato Reyes sur le point de se lancer dans le Congrès de la République. C’était le dernier chapitre de la série à succès. Nous n’avons jamais su s’il venait ou non se présenter pour un siège et s’il l’a fait, nous ne saurons jamais si l’électorat l’a élu.