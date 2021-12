Thora Birch quitte la série du mercredi de Tim Burton pour des raisons « personnelles »

A mi-chemin de la production, mercredi a perdu un acteur principal. Dans les travaux à Netflix, mercredi est une nouvelle approche La famille Addams du cinéaste Tim Burton qui met en vedette Jenna Ortega en tant que mercredi Addams d’âge universitaire fréquentant l’université et résolvant de vieux mystères. Ses acteurs empilés comprenaient également Birch, mais son personnage sera un peu réduit après que l’actrice soit rentrée chez elle depuis le tournage en Roumanie sans avoir l’intention de revenir pour terminer ses scènes écrites.

« Thora est retournée aux États-Unis pour s’occuper d’une affaire personnelle et ne reviendra pas à la production », a déclaré un représentant de MGM à Deadline. Le média rapporte que Birch souffre d’une « maladie familiale », mais aucun autre détail n’a été spécifié. Birch n’a pas publiquement parlé de la situation pour le moment.

Dans la série, Thora Birch a joué un rôle régulier dans la série en tant que Tamara Novak, la mère du dortoir de mercredi à la Nevermore Academy et la seule « Normie » du personnel. Au moment de sa sortie soudaine, Birch avait terminé la majeure partie de ses scènes et le rôle ne sera pas refondu. Les producteurs auraient l’intention d’ajouter un nouveau personnage à prendre en charge, bien qu’il ne soit pas clair si les scènes de Birch seront toutes refilmées avec ce nouveau personnage, ou si elles reviendront simplement d’où Birch s’est arrêté pour reprendre ses scènes restantes.

Présenté dans des rôles de soutien dans mercredi sont Catherine Zeta-Jones comme Morticia Addams et Luis Guzman comme Gomez Addams, ainsi que Riki Lindhome (Garfunkel et avoine, Une autre période) en tant que thérapeute de mercredi Dr Valerie Kinbott et Jamie McShane (Fils de l’anarchie, CSI : Vegas) en tant que shérif Donovan Galpin, un personnage décrit comme ayant une vendetta contre Gomez. Le casting comprend également Hunter Doohan (Votre honneur) en tant qu’ami de mercredi Tyler Galpin, le fils du shérif ; Georgie Farmer (Evermoor) en tant qu’étudiant timide Ajax Petropolus; Moosa Mostafa (Roches de la Nativité !) en tant que président du club d’apiculture Eugene Otinger; Emma Myers (Fille au sous-sol) en tant que colocataire de mercredi Enid Sinclair; Naomi J. Ogawa (Horizons) en tant que vampire Yoko Tanaka; Dimanche de la joie (Mac Gyver) en tant que fille populaire Bianca Barclay; et Percy Hynes White (Le surdoué) en tant qu’artiste et enfant riche Xavier Thorpe.





Tim Burton fait ses débuts de réalisateur sur le petit écran avec mercredi, servant également de producteur exécutif sur le spectacle. Steve Stark et Andrew Mittman pour 1.21, Kevin Miserocchi, Kayla Alpert et Jonathan Glickman pour Glickmania, Gail Berman et les showrunners Al Gough et Miles Millar sont également producteurs exécutifs. Le projet est une collaboration entre MGM Television et Netflix.

Ancienne enfant star, Thora Birch a récemment été vue dans un rôle récurrent en tant que Whisperer Mary dans la saison 10 de Les morts qui marchent. Elle a également figuré dans des films récents comme Le dernier homme noir de San Francisco, Esprits apparentés, et Au-dessus de la suspicion. Elle a taquiné qu’elle serait heureuse de reprendre son rôle dans la prochaine suite Hocus Pocus 2, mais rien n’indique pour le moment que cela se produira. Fabrication sur Hocus Pocus 2 est actuellement en cours.





mercredi n’a pas encore de date de sortie officielle, mais il devrait arriver sur Netflix dans le courant de 2022.





