Thora Birch explique l’absence de Dani dans Hocus Pocus 2

La suite Hocus Pocus 2 est maintenant sur Disney +, et tandis que le film de suivi du classique de 1993 ramène de nombreux visages familiers, Thora Bouleau n’est pas parmi eux. Ancienne enfant star, Birch est apparue dans l’original Hocus Pocus dans le rôle de Dani, la sœur cadette de Max Dennison d’Omri Katz. Il avait déjà été signalé que Birch ne serait pas dans le nouveau film malgré les efforts des cinéastes pour l’inclure.

Dans une nouvelle interview avec Divertissement ce soirBirch a parlé davantage de son absence dans Hocus Pocus 2. Elle confirme qu’il était prévu de l’impliquer, révélant que les cinéastes avaient plusieurs concepts pour ramener Dani. Le problème n’était pas avec les plans créatifs de son personnage, qu’elle aimait, mais avec le timing, car Birch était occupé à travailler sur un autre projet quand Hocus Pocus 2 filmait. Cela dit, Birch laisse la porte ouverte au retour de Dani dans Hocus Pocus 3devrait-il être quelque chose qui vient à être.

Dans une conversation séparée avec HEBirch a ajouté qu’elle était « consternée » de manquer Hocus Pocus 2 mais est néanmoins ravi de regarder le film sur Disney +.

« J’étais juste un peu consterné de ne pas avoir pu venir. Je travaillais sur autre chose quand ils tournaient, sinon j’allais certainement être là sur le plateau avec les filles. J’ai hâte de voir ce qu’ils en feront. Je sais qu’ils adoptent une approche complètement différente et nouvelle, donc je suis excité.

Il y a des stars qui reviennent pour Hocus Pocus 2, notamment avec le retour des Sanderson Sisters avec les actrices originales Bette Midler, Kathy Najimy et Sarah Jessica Parker. Il y a d’autres surprises pour les fans du film original, comme le retour de Doug Jones en tant que Billy Butcherson. Le film met également en vedette Sam Richardson, Whitney Peak, Belissa Escobedo, Tony Hale et Hannah Waddingham. Anne Fletcher a réalisé la suite en utilisant un scénario écrit par Jen D’Angelo.

Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle et le synopsis pour Hocus Pocus 2 dessous. Le film est maintenant diffusé sur Disney+.

L’action en direct, la suite tant attendue du classique éternel d’Halloween, qui ramène les sœurs Sanderson délicieusement méchantes pour un chaos plus comique. Cela fait 29 ans que quelqu’un n’a pas allumé la bougie de la flamme noire et ressuscité les sœurs du XVIIe siècle, et elles cherchent à se venger. Il appartient maintenant à trois lycéens d’empêcher les sorcières voraces de faire un nouveau genre de ravages à Salem avant l’aube de la Toussaint.