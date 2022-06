Thor: Zeus de Love and Thunder verra le gladiateur de référence de Russell Crowe

La prochaine suite de Marvel, Thor : Amour et tonnerreajoutera des visages incroyablement célèbres à l’univers cinématographique Marvel, avec le lauréat d’un Oscar et Gladiateur star Russell Crowe chef parmi eux. Le lauréat de l’Oscar, qui sera rejoint dans la sortie du film de bande dessinée par son compatriote oscarisé Christian Bale, rejoindra le MCU en tant que Zeus. Et Thor L’acteur Chris Hemsworth n’avait que des éloges pour l’acteur et ses débuts divins.

« Je n’aurais jamais pensé que je verrais le jour où Russell apparaîtrait à l’écran avec des allusions à l’imagerie Gladiator, mais avec un clin d’œil totalement autodérision. Il ne s’est pas retenu. Je suis tellement fan. Je le suis depuis J’ai commencé à jouer. Il y a un tel poids et un tel sérieux dans ses performances et pour lui, en tant qu’individu, de loin. Mais en le rencontrant, il a un grand sens de l’humour et a fait tout ce que Taika a demandé sur le plateau, ce qui était époustouflant. Et c’était vraiment amusant de jouer avec la mythologie, allant de la mythologie nordique à la mythologie grecque – Taika rassemble tous ces mondes.

S’adressant à The Direct, Hemsworth a révélé que le point de vue de Crowe sur Zeus, qui est, bien sûr, le roi des Olympiens et est basé sur la divinité mythologique grecque du même nom, comprendra des clins d’œil et des allusions faisant référence à l’ancien badinage de l’acteur avec le monde de la Grèce antique. Celui de Gladiateur héros stoïcien Maximus Decimus Meridius. De quoi offrir quelques moments d’humour autoréférentiel et d’œufs de Pâques amusants pour les cinéphiles.

Ne vous attachez pas trop aux dieux dans Thor : Amour et tonnerre

Alors que les fans seront sans aucun doute ravis de la vue de Russell Crowe en tant que Zeus de Marvel, nous ne devrions pas trop nous attacher. Malgré le rôle joué par une puissance hollywoodienne de la stature de Crowe, Thor : Amour et tonnerre présentera également Christian Bale dans le rôle de Gorr le dieu boucher qui, comme son nom l’indique, adore tuer des dieux. Ce qui pourrait être une très mauvaise nouvelle pour la divinité de Crowe.

La méchanceté de Gorr ne sera cependant pas aussi simple qu’il y paraît, Chris Hemsworth révélant récemment un aperçu du personnage et de la manière dont son voyage informe les thèmes de la suite de Marvel. « L’histoire de Gorr implique d’être lésé par les dieux », a commencé Hemsworth. « Et une grande partie de sa motivation est de se venger de ces actes répréhensibles … nous voulions vraiment explorer cette idée de religion, de croyance et ce que signifie mettre votre foi dans une puissance supérieure. Et parce que Thor est essentiellement un dieu, qu’est-ce que cela signifie pour lui de représenter ces dieux ? »





Thor : Amour et tonnerre trouve l’Asgardien et l’ancien Avenger se lancer dans un voyage sans précédent – une quête de paix intérieure. Cependant, sa retraite est interrompue par Gorr le Dieu Boucher, un tueur galactique qui cherche l’extinction des dieux. Pour combattre la menace, Thor demande l’aide du roi Valkyrie, de Korg et de l’ex-petite amie Jane Foster, qui – à sa grande surprise – manie inexplicablement son marteau magique. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère de la vengeance du Dieu Boucher.

Réalisé par Taika Waititi, Thor : Amour et tonnerre devrait être publié le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.