Thor : tout son pouvoir était-il attesté à Monterrey ?

Il y a des personnages de Univers cinématographique Marvel qui transcendent le grand écran. C’est le cas de Thor, qui est présent dans la mythologie nordique, où les histoires rendent compte de sa puissance et de sa force. Désormais, les habitants de la ville mexicaine de Monterrey étaient ceux qui se demandaient si le Dieu du tonnerre Je leur rendais visite lorsqu’un orage électrique choquant a frappé le site.

Les rayons et les bruits dans Mexique ils pourraient bien être la conséquence de Mjolnir, le puissant marteau de Thor, que selon Odin il détient le pouvoir du héros pour ceux qui sont dignes de l’utiliser. Rappeler le Captain America dans Avengers : Endgame. Se pourrait-il que l’Asgardien ait visité Monterrey?

Le pouvoir de Thor a-t-il atteint Monterrey ?

Pendant ce temps, le héros prépare sa nouvelle venue au cinéma avec le charisme et la présence de Chris Hemsworth qui promet la version la plus puissante du personnage depuis son arrivée au cinéma. L’acteur a entraîné son physique comme jamais auparavant et ses images montrent le changement remarquable entre la version dodue d’Engame et cet homme musclé au look rock. Le visiteur de Monterrey ?







Bobby Hollande Hanton, le sosie de l’acteur, a exprimé son malaise face à l’exigence de suivre les changements physiques de l’interprète. « Merci beaucoup mon ami! Cela va être encore plus difficile », a-t-il écrit dans un message. Il est également mécontent du régime strict qui est si nécessaire pour la construction de la masse musculaire. « Je n’aime pas manger toutes les deux heures »étaient les mots de Hanton.

Thor : Amour et Tonnerre est dirigé par Taika waititi et mettant en vedette Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Karen Gillan, Chris Pratt, Russell Crowe et Jaimie Alexander. Le film sortira en salles le 5 mai 2022.