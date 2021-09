« Thor: The Dark World »: le réalisateur espère sortir sa propre version

Parmi tous les événements majeurs qui se sont produits en 2020, les fans de DC se souviennent avec émotion du fait qu’après près de quatre ans de campagnes virtuelles constantes et d’interminables vagues d’e-mails, les dirigeants de Warner Bros ont finalement convenu que Zack Snyder pourrait terminer le montage de sa coupe de la bande » Justice League », qui a duré quatre heures.

Cet événement sans précédent a poussé des dizaines de réalisateurs mécontents de l’ingérence des studios dans leurs films à souhaiter qu’un jour le public puisse profiter de la vision originale de leur travail. L’une de ces voix est celle d’Alan Taylor, responsable de « Thor : The Dark World ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Last Duel : la mère de Ridley Scott a inspiré un de ses personnages

En plus de son expérience dans la série « Game of Thrones » et le film « Terminator Genisys », Taylor fait actuellement la promotion de « The Many Saints of Newark », une préquelle de la célèbre série HBO « The Sopranos », à laquelle a également participé en tant que un réalisateur dans certains épisodes.

Alors que certains cinéastes ayant travaillé avec Marvel Studios écartent l’existence d’un « director’s cut » (comme dans le cas de James Gunn), Alan Taylor a jusqu’à présent été le seul à parler ouvertement de l’ingérence du studio sur « The Dark World », la bande la plus irrégulière de la phase 2 du MCU.

« J’applaudis Zack Snyder pour ce qu’il faisait et je me disais ‘Pouvons-nous sortir ça ?’ Taylor a commenté lors d’une conversation avec Inverse. « C’est incroyable. Je pense que tous les réalisateurs attendaient ça. J’aimerais. Je veux dire, pouvez-vous l’imaginer? Ils me donnent n’importe quel montant de millions de dollars qu’ils ont donné en retour. Oui, je ne pense pas que je vais recevoir cet appel.

Taylor dit que pendant le tournage de « The Dark World », il s’est concentré sur la réalisation d’un type de film spécifique qui a complètement changé pendant le montage. « Mon regret était que le film qui est sorti ait été modifié. J’ai un grand penchant pour les choses qui sont entrées dans la coupe originale. Il y avait une sorte de qualité, une merveille qui était belle pour moi », raconte le réalisateur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kevin Smith révèle pourquoi il ne peut pas réaliser un film Marvel

Les premiers problèmes de « Thor: The Dark World » ont commencé lorsque Patty Jenkins, sa directrice d’origine, a décidé de quitter le projet en raison de fortes différences créatives avec Marvel Studios. Elle irait à Warner Bros, où elle réalisait « Wonder Woman », l’une des adaptations de bandes dessinées les plus réussies et les plus acclamées de la décennie.