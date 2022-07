Thor se heurte à Gorr dans le dernier regard sur Thor: Love and Thunder

Thor combat Gorr dans les dernières images de la suite imminente de Marvel Studios, Thor : Amour et tonnerre. Mettant en vedette Chris Hemsworth et Christian Bale en forme de combat, ce dernier look a l’air alarmant de Thor alors qu’il affronte des épées avec Gorr le dieu boucher – un méchant qui promet d’être la plus grande menace à laquelle le dieu du tonnerre ait jamais été confronté.

Non seulement la bande-annonce donne un autre regard sur les débuts de Bale en tant que méchant Marvel, mais elle offre également des indices intrigants sur les détails à l’intérieur. Thor : Amour et Tonnerre. Notamment, l’ancien Avenger de Hemsworth n’utilise pas sa fidèle hache, Stormbreaker, mais brandit à la place les éclairs de Zeus. Si rien d’autre, cela implique que quelque chose pourrait arriver à Zeus, et étant donné que le méchant de Bale s’appelle Gorr le dieu boucher, cela n’augure rien de bon pour le chef des Olympiens.

FILM VIDÉO DU JOUR

Thor : Amour et tonnerre trouve Thor dans un voyage sans précédent – une quête de paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr le dieu boucher, qui cherche l’extinction des dieux. Pour combattre la menace, Thor demande l’aide du roi Valkyrie, Korg et de l’ex-petite amie Jane Foster, qui – à la surprise de Thor – manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir, en tant que Mighty Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère de la vengeance du Dieu Boucher et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Gorr croit que tous les dieux doivent mourir

MCU

Comme son nom l’indique sans aucun doute, Gorr le dieu boucher n’est pas un grand fan de Thor et du reste des dieux. Créé par Jason Aaron et Esad Ribic, Gorr est né sur une planète sans nom. Vivant chaque jour au bord de la famine, Gorr a appris à faire confiance aux dieux, bien qu’ils ne répondent jamais à ses prières. Après avoir vécu une vie tragique remplie de mort et de lutte, Gorr abandonne sa croyance aux dieux, ce qui le conduit à son exil. En errant dans le désert près de la mort, Gorr est témoin d’une paire de dieux qui se battent et, réalisant qu’ils existent bel et bien, ils s’en moquent, Gorr devient enragé et se lie avec l’épée du dieu noir. Transformée en une force de vengeance toute-puissante, la haine de Gorr envers les dieux l’entraîne dans une mission sanglante et brutale à travers le temps et l’espace.





D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent de Gorr, l’incarnation de Bale suivra de très près le matériel source, avec Thor : Amour et tonnerre Le réalisateur Taika Waititi a déclaré que le super-vilain est « le méchant le plus sympathique qu’ils aient eu. Il a également testé le plus élevé de tous les méchants que Marvel ait eu. »

Réalisé par Taika Waititi et mettant en vedette Chris Hemsworth comme Thor aux côtés de Christian Bale comme Gorr, Tessa Thompson comme Valkyrie, Jaimie Alexander comme Sif, Waititi lui-même comme Korg, Russell Crowe comme Zeus et Natalie Portman comme Jane Foster, avec des goûts de Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel et Bradley Cooper reprenant leurs rôles de Gardiens de la Galaxie, Thor : Amour et tonnerre sortira aux États-Unis le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.