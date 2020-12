« Thor Love & Thunder »: Tessa Thompson anticipe l’apparition de plus de héros Marvel

Phase 4 de MCU vient avec de grands projets dans la porte, qui seront divisés entre la plate-forme Disney + en format série et des films projetés pour leurs premières respectives. L’une des bandes qui reste l’une des plus attendues de ce métaverse est « Thor: l’amour et le tonnerre», Qui vise à avoir un casting étendu sur une prémisse à l’échelle cosmique.

Parmi les différents visages confirmés pour ce nouvel opus se trouve celui de Tessa Thompson, qui rejouera Valkyrie, devenez maintenant le nouveau chef du peuple de Asgard. Une récente interview de l’actrice avec The Playlist présenterait des indications sur la possibilité que son personnage rencontre d’autres membres de cet univers partagé.

« Oui, je peux prévoir qu’elle est définitivement la nouvelle Roi d’Asgard Quand on se verra encore. Et tout comme dans la dernière cassette, elle fait partie d’une aventure qui implique Thor, dans le sens où on l’appelle ‘Thor: Amour et tonnerre». Et je dirai qu’il se passe de grandes choses. Nous avons de nouveaux personnages, nous avons des gens potentiellement d’autres poches de la MCU et certains que nous avons déjà vus ».

Ces mots ont présenté des raisons pour les fans d’être enthousiastes à ce sujet, en particulier pour les nouvelles confirmées sur le film. Ces dernières semaines, il serait officiellement annoncé que Chris Pratt Il fera à nouveau partie du casting du film en jouant à nouveau Peter Quill / Star Lord.

Le terme «autres poches du MCU » de la part de Thompson annonce qu’il pourrait faire référence à d’autres personnages avec lesquels les fans ont exprimé le désir de voir Valkyrie d’interagir. Un exemple clair est Carol Danvers / Captain Marvel. Thompson et Brie larson ils auraient fait quelques insinuations sur les réseaux sociaux à ce sujet.

La récente présentation de Disney à ses investisseurs donnerait enfin une réponse sur le personnage mystérieux qui Balle chrétienne se produira, révélant que c’est « Gorr, le dieu boucher ». Plus tôt cette année, lors d’une interview sur le tapis rouge, Thompson aurait révélé (peut-être par erreur) que Bale serait le méchant du film.