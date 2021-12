Thor : Love & Thunder repousse les limites du MCU

L’artiste Marvel Andy Park a ajouté au battage médiatique déjà écrasant entourant la prochaine suite de MCU Thor : Amour et Tonnerre, décrivant les aventures continues du super-héros divin de Chris Hemsworth comme « repoussant les limites de ce qui est confortable », tout en faisant des choses auxquelles le public ne s’attend pas. Ce que cela signifie spécifiquement n’est pas clair, mais étant donné que Thor : Amour et Tonnerre réunira le réalisateur Taika Waititi avec la star Chris Hemsworth et ajoutera le lauréat d’un Oscar Christian Bale à la mêlée, il n’est pas étonnant que la sortie Marvel soit si impressionnante.

« Il y a une raison pour laquelle il y a eu plus d’une décennie de films à succès et pourquoi cette franchise se développe. Donc Thor: Love and Thunder tombe exactement dans ce domaine où il ne fait que repousser les limites de ce qui est confortable et de ce à quoi il faut s’attendre. Vous serez surpris et poussé ces personnages et les visuels vont de pair avec ça. Je pense que Taika l’a dit dans une interview où il est juste comme, il est surpris qu’il soit quitte, il ne devrait pas être autorisé à faire un film comme celui-ci. Et je comprends. »

Waititi’s Thor : Ragnarok a déjà emmené Thor dans des endroits étrangement brillants de manière créative, et nous ne devrions rien attendre de moins de Thor : Amour et Tonnerre. Bien sûr, s’attendre à l’inattendu signifierait que l’inattendu est attendu… mais essayons de ne pas trop y penser. Park a poursuivi, décrivant la sortie de Thor comme « dingue sauvage », ce qui suggère encore une fois que Waititi a été à nouveau lâché.

«Ce film est fou sauvage. C’est tellement amusant. Et je ne peux tout simplement pas attendre que tout le monde le voie. Parce que c’était tellement amusant de travailler et de concevoir autant de personnages et de faire des images clés pour. Ça va être un bon. Ça va être amusant. »

Description du parc de Thor : Amour et Tonnerre fait écho aux mots du réalisateur Taika Waititi, qui en juillet a qualifié le film de « film le plus fou que j’aie jamais fait », avant d’admettre que cela ne devrait pas avoir de sens. « Si vous avez écrit tous les éléments de ce film, cela ne devrait pas avoir de sens. C’est presque comme si cela ne devrait pas être fait », a-t-il déclaré.

Avec Tessa Thompson, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum et Vin Diesel aux côtés de Chris Hemsworth, Natalie Portman et Christian Bale, les détails de l’intrigue pour Thor : Amour et Tonnerre restent largement secrets. Un élément majeur qui a été révélé cependant entoure le retour de Natalie Portman en tant que Jane Foster, l’actrice révélant que le rôle sera beaucoup plus super-héroïque que jamais. « Il y a toujours l’autre Thor – le Thor original. » Portman a déclaré précédemment, confirmant qu’elle se déguiserait bien en The Mighty Thor, et révélant même qu’elle brandirait le marteau convoité du dieu du tonnerre, Mjölnir, dans le film avec l’actrice proclamant fièrement: « Je le fais, je le fais », en réponse à la question de savoir si Foster peut s’approprier l’arme.

Christian Bale entrera également dans l’univers cinématographique Marvel en tant que méchant Gorr the God Butcher, un extraterrestre né sur une planète sans nom qui, après avoir vécu une vie tragique, se lie avec une épée sombre et puissante et se transforme en une masse amorphe des ténèbres vivantes, sa haine des dieux le menant dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace. Thor : Amour et Tonnerre devrait sortir aux États-Unis le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Screen Rant.





