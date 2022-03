Thor: Love & Thunder Merch révèle un nouveau look éclatant et doré pour le héros Marvel

Alors que les fans de Marvel attendent patiemment la première bande-annonce de la prochaine suite du MCU Thor : Amour et tonnerre, une marchandise quelque peu aléatoire pour le film vient peut-être de dévoiler un nouveau look radical pour le dieu du tonnerre. Hallmark (via l’utilisateur Twitter @common_writer) a révélé une image d’un ornement d’arbre de Noël qui présente le super-héros asgardien de Chris Hemsworth arborant un nouveau casque et un nouveau costume, dont beaucoup sont drapés d’or glorieux.

Divers morceaux de merch pour Thor : Amour et tonnerre ont révélé plusieurs looks différents pour le héros Marvel, suggérant que Thor pourrait passer par plusieurs costumes lors des événements de la suite très attendue. En regardant l’ornement festif (beaucoup ont sans doute hâte que Thor orne leur sapin de Noël cette année), le casque doré voyant est de loin l’élément le plus surprenant de la tenue. Alors que Hemsworth a brièvement porté un casque lors de ses apparitions dans le MCU, il l’abandonne généralement assez rapidement, et ce dernier couvre-chef serait sans aucun doute un spectacle à voir.

Réalisé par Taika Waititi et mettant en vedette Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum et Vin Diesel, peu de choses ont encore été officiellement révélées sur Thor : Amour et tonnerre bien que le film Marvel ne soit que dans quelques mois.

Bien sûr, grâce aux fuites, aux rumeurs et à tout le reste, nous savons que Jane Foster reviendra, avec Thor : Amour et tonnerre devrait s’inspirer de Le puissant Thor bande dessinée écrite par Jason Aaron avec des illustrations de Russell Dauterman. L’histoire voit Jane Foster se déguiser en héros asgardien tout en recevant un traitement contre le cancer du sein, la puissance du marteau de Thor lui redonnant de la force et empêchant son traitement contre le cancer de fonctionner, la mettant dans une situation impossible.

Thor aura sans aucun doute besoin de l’aide de The Mighty Thor pour Thor : Amour et Tonnerre, qui, nous le savons également, présentera Christian Bale, lauréat d’un Oscar et star de The Dark Knight, dans le rôle du méchant Gorr the God Butcher. Né sur une planète sans nom, Gorr se sent abandonné par les dieux et se lie avec l’épée d’un dieu noir, se transformant en une masse amorphe de ténèbres vivantes. La haine de Gorr envers les dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace, et bien que nous n’ayons pas encore vu exactement à quoi ressemblera l’acteur en tant que personnage, certaines marchandises nous ont récemment donné une idée.

Thor : Love and Thunder devrait sortir en juillet 2022





Bien qu’il n’y ait pas encore de bande-annonce, Thor : Amour et tonnerre n’est pas loin de la libération. La suite de Marvel devrait sortir aux États-Unis le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Et, si le battage médiatique n’était pas déjà assez palpable, le réalisateur Taika Waititi a décrit Thor : Amour et tonnerre comme « le film le plus fou que j’ai jamais fait. Si vous avez écrit tous les éléments de ce film, cela ne devrait pas avoir de sens. C’est presque comme si ça ne devrait pas être fait. Si vous entrez dans une pièce et dites : « Je veux ceci et ceci et cela. Qui est à l’intérieur? Ces gens. Comment allez-vous l’appeler ? Amour Et Tonnerre. Je veux dire, tu ne travaillerais plus jamais. Peut-être que je ne le ferai pas après ça. »





