Thor: Love & Thunder donnera aux fans de Marvel un Thor qu’ils ne veulent pas, déclare Taika Waititi

Directeur Taika Waititi espère renverser les attentes avec Thor : Amour et tonnerre en donnant aux fans de Marvel une version du dieu du tonnerre dont ils ne veulent pas. Ou du moins, un qu’ils n’avaient pas réalisé qu’ils voulaient depuis le début. Dans une interview avec AP News, Waititi a expliqué son approche de Thor dans sa dernière suite MCU, révélant que le personnage présenté dans Thor : Amour et tonnerre est « probablement la dernière chose qu’un fan de Thor veut vraiment entendre ». Cue les gémissements et l’inquiétude.

« Je voulais lui montrer sous un jour que la plupart des fans de Thor ne voudraient pas vraiment si vous leur disiez. Si vous deviez leur dire: » Ouais, je vais rendre Thor amoureux « , c’est probablement le dernière chose qu’un fan de Thor veut vraiment entendre.

Thor étant amoureux n’est peut-être pas nouveau, l’Asgardien ayant été dévoué à Jane Foster de Natalie Portman dans le passé, mais d’après le titre et les mots de Waititi, cela ressemble à Thor : Amour et tonnerre se penchera plus que jamais sur la romance. Pour apaiser certaines inquiétudes, Waititi a poursuivi, comparant cette dernière itération de Thor à celle de sa précédente sortie MCU, le film acclamé par la critique Thor : Ragnarok.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Pour moi, c’est bien de donner aux fans quelque chose qu’ils ne savent pas qu’ils veulent. Avec ‘Ragnarok’ en particulier, quand j’ai signé, beaucoup de fans ont paniqué. Ils disaient : ‘Qui est ce type ? Il va prendre notre précieux Thor et le ruiner. Et j’étais comme, ‘Ouais. Exactement. C’est exactement mon intention. Et je vais l’améliorer, tu ne le sais pas encore.' »

Selon Rotten Tomatoes, les critiques pourraient ne pas aimer cette version de Thor non plus…

Studios Marvel

Subvertir les attentes et essayer d’éviter de donner aux fans quelque chose de trop évident peut être une entreprise risquée, et cela n’a peut-être pas tout à fait porté ses fruits cette fois pour le réalisateur Taika Waititi et la star Chris Hemsworth. Les avis pour Thor : Amour et tonnerre sont maintenant entrés, et le score de Rotten Tomatoes pour la 29e sortie de Marvel Cinematic Universe est maintenant tombé à 69%. Cela le place très bas dans l’ensemble du MCU.

Pour le contexte, Thor : l’amour et le tonnerre 69 % le placent en dessous du premier Thor l’aventure, qui se situe à 77%, et juste devant le très décrié Thor: Le Monde des Ténèbres, une suite qui se situe à seulement 66% tout juste frais. Bien sûr, Thor : l’amour et le tonnerre score le place bien derrière celui de Thor : Ragnarokqui se situe en haut du classement général du MCU avec un tout nouveau 93%.





Thor : Amour et tonnerre trouve Thor sous un jour très différent que jamais – dans une quête de paix intérieure. Sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr the God Butcher, qui cherche l’extinction des dieux, conduisant Thor à demander l’aide du roi Valkyrie, de Korg et de l’ex-petite amie Jane Foster, qui – à la surprise de Thor – inexplicablement brandit son marteau magique, Mjolnir, en tant que Mighty Thor.

Réalisé par Taika Waititi, qui a co-écrit le scénario avec Jennifer Kaytin Robinson, Thor : Amour et tonnerre étoiles Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson, Natalie Portman, Taika Waititi, Jaimie Alexander et Russell Crowe.

Thor : Amour et tonnerre devrait être publié le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.