« Thor Love & Thunder » aurait culminé avec leur tournage

De nouveaux rapports indiquent que le tournage de « Thor: Love & Thunder », qui a eu lieu en Australie, a pris fin. Le film sera le quatrième volet des aventures en solo du dieu du tonnerre, qui sera à nouveau joué par Chris Hemsworth.

En plus d’avoir de nouveaux ajouts à sa distribution, tels que le nominé aux Oscars Christian Bale, qui jouera le méchant « Gorr, le dieu boucher », Marvel Studios a ramené Natalie Portman, qui en plus de jouer à nouveau Jane Foster, jouera avec un nouveau rôle comme « The Mighty Thor. »

Après son travail sur « Thor: Ragnarok », Taika Waititi revient à la présidence du réalisateur dans une production qui a mis en œuvre la même technologie immersive utilisée dans le tournage de la série « The Mandalorian », que Marvel Studios utilisera à nouveau dans « Ant-Man et la Guêpe: Quantumania. «

Après que Waititi ait anticipé que la fin du tournage pourrait avoir lieu à un moment donné ce mois-ci, le styliste Luca Vanella a partagé sur son compte Instagram que « Thor: Love and Thunder » a bel et bien terminé le tournage. Vanella a travaillé dans les départements de coiffure et de maquillage sur chacune des apparitions de Thor dans le MCU depuis « The Dark World ».

Après la fin de son tournage, le processus de post-production élaboré reste, il est donc toujours possible que des reprises aient lieu tout au long de l’année. Avec une date de sortie prévue pour le 6 mai 2022, il est fort possible qu’une première bande-annonce atteigne le public entre novembre et décembre de cette année.