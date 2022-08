Thor: Love and Thunder’s Cut Jeff Goldblum Scene révélé dans l’art conceptuel

Jeff Goldblum a filmé de nouvelles scènes en tant que grand maître de Thor: Love and Thunder, mais le plus proche que nous ayons pour les voir est une œuvre d’art conceptuelle.

Lorsque Thor : Amour et tonnerre a frappé les cinémas le mois dernier, il est venu sans un certain nombre de camées MCU qui étaient non seulement prévus mais apparemment filmés avec des stars comme Peter Dinklage, Lena Heady et Jeff Goldblum tous faisant des apparitions d’invités qui ont été laissés sur le sol de la salle de coupe. La réalisatrice Taika Waititi a déclaré que bien que les fans aimeraient sans aucun doute voir ces scènes dans la version Blu-ray et DVD, les scènes resteront incomplètes et inédites car elles ne correspondaient tout simplement pas à l’histoire. Cependant, une nouvelle œuvre d’art conceptuel n’a donné qu’un aperçu de ce à quoi aurait ressemblé l’un de ces moments, mettant en vedette le grand maître de Jeff Goldblum, qui a été vu pour la dernière fois dans la scène post-crédits de Thor : Ragnarok

FILM VIDÉO DU JOUR

Le retour de Thor a été quelque peu mitigé, le film étant un succès dans les cinémas mais ne correspondant pas Thor : Ragnarokle critique et le public de ‘s scores en ce qui concerne les critiques. Beaucoup ont dit que le besoin de Waititi de fourrer autant de blagues, y compris un bâillon d’amour ou de haine de chèvres hurlantes, dans le film a fini par faire de l’histoire plus une collection de scènes plutôt qu’un récit cohérent, et il semble que certains de ce récit aurait pu provenir d’environ deux heures de séquences filmées mais non utilisées dans le montage final.

L’artiste visuel Laurent Ben-Mimoun a maintenant au moins donné aux fans un petit aperçu de ce à quoi aurait pu ressembler le camée perdu de Jeff Goldblum dans une pièce conceptuelle officielle qui voit le Grand Maître dans un vaisseau sakaarien, où le visage désincarné de Korg peut être vu sur un établi, suggérant que la scène aurait eu lieu après la rencontre de Thor avec Zeus. Ce qui aurait exactement conduit à la scène est encore inconnu, et il semble que cela le restera. Regardez l’image ci-dessous.





Taika Waititi a laissé une grande partie de Thor: amour et tonnerre sur le sol de la salle de coupe

Studios Marvel

Chaque film Marvel contient des scènes supprimées ou alternatives qui sont filmées puis supprimées, que ce soit pour le rythme, la cohérence ou une autre raison. Thor : Amour et tonnerre aurait eu plus que la plupart avec la coupe originale du film dans environ quatre heures avant qu’il ne soit coupé en deux pour faire la version qui est sortie en salles. Les fans se sont habitués à voir beaucoup de ces séquences dans les sorties à domicile bonus et le contenu BTS en ligne, mais malgré le fait de laisser presque un film complet sur le sol de la salle de montage, Waititi ne le laissera apparemment pas sortir sous quelque forme que ce soit. Il a dit précédemment :