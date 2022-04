Thor Love and Thunder : une photo inattendue aurait dévoilé la date de sortie du premier trailer

merveille

Le prochain film de Chris Hemsworth dans la peau de Thor est très attendu par les fans, mais il n’y a pas encore de bande-annonce. Pourtant, une photo inattendue aurait révélé la date de sortie : rencontrez-la !

©IMDBChris Hemsworth dans Thor : Ragnarok

Une nouvelle année a commencé et cela signifie plus de films Marvel dans les salles. Après une année 2021 jalonnée de succès tels que Spider-Man : Pas de retour à la maison ou Shang-Chi et la légende des dix anneaux, maintenant la franchise a de nouvelles versions prévues. Parmi eux, bien sûr, Thor amour et tonnerrela nouvelle bande dans laquelle Chris Hemsworth il se remettra dans la peau du Dieu du Tonnerre pour continuer son histoire.

D’après ce qui s’est passé, Thor amour et tonnerre sera fixé cinq mois après fin du jeu (2019) et ce sera le premier film dans lequel on saura ce qui est arrivé au personnage de Chris Hemsworth après le blip. Cependant, il convient de noter que ce ne sont que des théories et des conclusions que les fans ont tirées puisque, pour le moment, Marvel n’a publié aucun progrès officiel sur ce qui est à venir.

D’après ce que certaines théories indiquent, la décision du MCU de ne pas publier de bande-annonce pour Thor amour et tonnerre a à voir avec la priorité de la première de Dr. Strange dans le multivers de Madness, qui aura lieu en mai alors que le film de Hemsworth est prévu pour juillet. Cependant, il semble que tout cela a changé et celui qui l’aurait suggéré dans une photographie, capable sans intention ou capable avec intention, était le même protagoniste.

En effet, Hemsworth a récemment partagé une photo sur son compte Instagram dans laquelle il a annoncé le début des promotions du film. Sans aucun doute, une nouvelle qui a laissé tout le monde choqué étant donné qu’il n’y a toujours pas d’avancée du film. Pour cette raison, les fans n’ont pas perdu de temps et ont porté une attention particulière aux détails révélés par ledit cliché car, apparemment, ils y ont révélé la date de sortie de la bande-annonce.

De toute évidence, comme le font Chris, Tessa Thompson et Taika Waititi tous les trois un signe de la main qui, selon les fans, indiquerait la date de sortie : 11/04/2022. C’est que, compte tenu de la position des doigts de chacun et des chiffres qu’ils marquent, tout indique que c’est ce jour-là. On ignore encore si c’est officiel ou si cela pourrait arriver, mais l’illusion chez les followers alimente la rumeur.

Bien sûr, pour l’instant, nous n’aurons qu’à attendre ce jour pour arriver et confirmer si cette théorie qui a émergé sur les réseaux sociaux est effectivement possible. De plus, il faut préciser que s’il sortait maintenant il ne ferait pas de l’ombre à Dr. Strange 2 puisqu’il reste encore un mois avant la sortie du long métrage de Benedict Cumberbatch.

