« Thor: Love and Thunder »: une photo de plateau révèle le nouveau look de Thor

« Thor: Love and Thunder » est en cours de tournage, et une photo de l’ensemble révèle un nouveau look du dieu du tonnerre de merveille. La photo montre Chris Hemsworth comme Thor debout à côté de Chris Pratt comme Star-Lord.

Il semble que Peter Quill a un nouveau manteau mais le apparence de Thor il a modifié radicalement depuis « Avengers: Fin de partie ». Il est de retour en forme comme il l’était avant la rupture de Thanos, avec de longs cheveux flottants et un gilet qui semble inspiré par le personnage de Marvel Comics Thunderstrike, alias Eric Masterson, qui a fusionné avec Thor et a assumé le rôle de membre des vengeurs tandis que.

« Thor: Amour et tonnerre » est inspiré de la série Marvel Comics « The Mighty Thor » de Jason Aaron et Russell Dauterman. L’histoire voit Jane Foster, jouée par la star de retour Natalie Portman, soulevant Mjolnir devenir le nouveau Thor même en combattant la maladie.

Tandis que, « Le puissant Thor » peut être l’inspiration pour « Thor: Amour et tonnerre », Marvel Studios prend toujours des libertés avec leurs adaptations. Le directeur Taika waititi il est pratiquement garanti que la même chose se produira avec « Thor: Love and Thunder ».

« Thor: l’amour et le tonnerre » la 11 février 2022.