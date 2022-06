Thor: Love and Thunder TV Spot & Image Tease Battle avec Gorr le dieu boucher

Un nouveau spot télévisé taquine davantage les événements passionnants de la prochaine suite de Marvel Thor : Amour et tonnerre, tandis qu’une image récemment publiée transporte Thor et The Mighty Thor dans le « monde de l’ombre » du méchant Gorr le dieu boucher. Publié via Twitterla dernière promo offre quelques aperçus de nouvelles images de la sortie du MCU, alors que Thor s’allie à plusieurs héros, dont Jane Foster, qui a maintenant émergé sous le nom de The Mighty Thor.

La dernière image du film taquine davantage le mystérieux Shadow World de Gorr the God Butcher de Christian Bale. Jurant de détruire les dieux après avoir vécu une vie de tragédie et de chagrin d’amour, il semble que la présence de Gorr aspirera la couleur vibrante de Thor : Amour et tonnerre comme vous pouvez le voir sur la nouvelle image ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

Studios Marvel

Thor : Amour et tonnerre trouve Thor (Chris Hemsworth) dans un voyage sans précédent – ​​une quête de paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr the God Butcher (Christian Bale), qui cherche l’extinction des dieux. Pour combattre la menace, Thor demande l’aide du roi Valkyrie (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) et de l’ex-petite amie Jane Foster (Natalie Portman), qui – à la surprise de Thor – manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir, en tant que Puissant Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère de la vengeance du Dieu Boucher et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Les premières réactions à Thor : Amour et tonnerre Sont maintenant dans

Studios Marvel

Les premières réactions à Thor : Amour et tonnerre sont maintenant apparus en ligne, avec les quelques chanceux qui ont vu le film Marvel faire l’éloge de l’action, de la comédie et des performances de la distribution d’ensemble. « Une autre aventure classique de Thor ! » a déclaré une réaction, ajoutant que Thor: Love and Thunder « est tout ce que je voulais que ce soit. De grandes batailles colorées et étranges alimentées par Guns N Roses avec une histoire désespérément romantique sur la découverte de l’amour dans des endroits inattendus. Christian Bale et Russell Crowe sont particulièrement géniaux. Et Korg ! »

De nombreux applaudissements ont été adressés à la fois à Natalie Portman en tant que The Mighty Thor et Christian Bale en tant que Gorr the God Butcher, certains téléspectateurs étant surpris par le niveau de cœur authentique au milieu des styles comiques de Taika Waititi et Chris Hemsworth. « THOR: LOVE AND THUNDER est un moment rock et génial avec une action électrisante, beaucoup de rires (les chèvres hurlantes!) Et une histoire profonde sur les dieux absents et notre désir d’amour « , a déclaré une autre réaction. « Natalie Portman fait un retour en force et Christian Bale le tue en tant que terrifiant Gorr. Le meilleur film de Thor à ce jour !

Bien sûr, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, car certains ont trouvé que Thor: Love and Thunder manquait cruellement d’enjeux. « #ThorLoveAndThunder est le film le plus drôle du MCU », a déclaré cette première réaction. «Les blagues sont excellentes, tout comme le casting qui les livre. Christian Bale, évidemment, est aussi terrifiant en tant que #Gorr MAIS, l’intrigue semblait plate et sans enjeu. Je ne sais pas s’il s’agit d’un problème #Thor ou d’un problème de MCU sans grand méchant.

Réalisé par Taika Waititi et mettant en vedette Chris Hemsworth aux côtés de Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Waititi, Russell Crowe et Natalie Portman, Thor : Amour et tonnerre sortira aux États-Unis le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.