Thor: Love and Thunder Trailer donne un indice sur le destin de Jane depuis le monde des ténèbres

La remorque pour Thor : Amour et tonnerre est là, et comme Chris Hemsworth l’a promis, c’est époustouflant. Comme prévu, le point culminant de la bande-annonce était Gorr the God Butcher de Christian Bale et le nouveau personnage de Jane Foster en tant que Mighty Thor. De retour à son rôle après presque une décennie, Natalie Portman ne sera pas seulement une scientifique mais une super-héroïne, combattant les méchants aux côtés de son ancien amour.

Mais on ne sait rien d’elle depuis sa dernière apparition dans Thor: Le Monde des Ténèbres. La seule référence de son personnage dans Thor : Ragnarok parlait de sa rupture avec Thor, ce qui semblait être une chose publiquement connue. En plus de cela, Natalie Portman est apparue dans Avengers : Fin de partie via des images d’archives. Cependant, la bande-annonce de Thor : Amour et tonnerre a probablement laissé tomber un indice subtil sur l’histoire de son personnage depuis sa précédente apparition.

Dans la bande-annonce, Thor est surpris de voir Jane manier son marteau et ses pouvoirs. Dans leur réunion maladroite mais romantique, Jane affirme que cela fait probablement trois ou quatre ans qu’elle ne l’a pas vu. Thor la corrige, affirmant que cela fait plus de huit ans.

Jane : Comment ça s’est passé ? Trois, [or] quatre années? Thor : Huit ans, sept mois et six jours. Donner ou prendre.

En raison de son manque de souvenir du moment où elle a été séparée de Thor, il semble que Jane ait également été supprimée après que Thanos se soit cassé et ait mis fin à la moitié de l’univers. D’un autre côté, Thor se souvient de l’époque où il a probablement lutté avec sa perte lorsqu’il a combattu sa perte contre le poste de Thanos. Guerre à l’infini. Le cliché de Thanos a entraîné la mort de plusieurs personnalités du MCU. Son impact était trop lourd car il a été exploré dans WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiveret Oeil de faucon. Et probablement, Jane était parmi celles qui se sont évanouies dans ce combat que les Avengers ont perdu.

Thor : Amour et tonnerre film mis l’arc de Jane sur un parcours très différent. Dans le film, Jane luttera contre le cancer avant de prendre le rôle de Mighty Thor. La bande-annonce suggère également que la relation de Thor avec Jane pourrait avoir une certaine priorité dans l’histoire, même si elle ne se dirige pas vers une romance à part entière. Thor est clairement à la fois surpris et flatté de voir Jane, tandis que les moments qu’ils partagent et les conversations auxquelles ils se livrent ont un soupçon de se remémorer leur passé d’amoureux.

Jane Foster et Thor sont tombés amoureux dans le premier épisode, où il ne pouvait pas revenir vers elle car il devait détruire le Bifrost pour empêcher Loki de détruire les autres royaumes. Il est ensuite revenu vers elle dans Thor: Le Monde des Ténèbres après avoir été exposée à Aether, où il l’emmène à Asgard pour lui sauver la vie. Cependant, son travail en tant que Vengeur puis son départ soudain de la Terre ont conduit à leur rupture. Après que Thanos ait mis fin à la moitié de la vie, Thor a subi des années de vie dépressive, perdant la raison et même la volonté et l’espoir de continuer.

Dans Thor : Amour et tonnerre, le dieu éponyme du tonnerre va se transformer et retrouver son ancien amour pour affronter un nouvel adversaire. Ce serait bien de voir si le film puise davantage dans la vie personnelle de Jane alors qu’elle complète son arc de personnage en devenant le Mighty Thor. Avec Thor, Valkyrie et Jane formant un trio contre Gorr, Thor : Amour et tonnerre se dirigera vers une confrontation massive.

Thor : Amour et tonnerre sortira le 8 juillet 2022.





