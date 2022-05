Thor: Love and Thunder Trailer Breakdown: Les meilleurs œufs de Pâques Marvel

La nouvelle bande-annonce de Thor : Amour et tonnerre vient de tomber cette semaine, et les fans sont incroyablement excités. Non seulement c’était notre premier regard complet sur Christian Bale jouant Gorr le dieu boucher, mais aussi notre premier bon coup de Russell Crowe dans le rôle de Zeus. Sans oublier un petit aperçu de la relation entre Thor et Jane Foster.

Mais en plus de toute l’histoire principale, nous obtenons quelques œufs de Pâques, des allusions aux possibilités de futurs projets de merveilles et examinons les liens avec d’autres héros.

Thor : Amour et tonnerre est attendu depuis longtemps par les fans, et nous avons hâte de voir ce qui arrivera au dieu voyageur alors qu’il part en voyage pour se retrouver après avoir aidé les Avengers à vaincre Thanos. Et tout ce que nous obtenons dans cette nouvelle bande-annonce valait la peine d’attendre tout en retenant juste assez pour que tout le monde ait faim de plus.

Dans cette ventilation, nous passerons en revue certains points d’intérêt principaux pour les fans de Marvel et poserons des questions sur ce que certains sites pourraient suggérer pour l’avenir de l’univers Marvel.

Gorr le dieu boucher : « Tous les dieux mourront »





De loin, la réaction la plus bruyante des fans concerne Gorr the God Bucher. Pour la révélation dans la bande-annonce, nous regardons Christian Bale abaisser lentement son capuchon pour révéler son visage blanc terrifiant marqué de tatouages ​​​​noirs. La seule couleur sur son visage vient de ses yeux jaunes empoisonnés. Et le regard qu’il pose à la caméra est aussi froid que le vide de l’espace.

Une grande partie de la réaction des fans était tout aussi terrifiée que nous l’étions lorsque nous avons vu la bande-annonce. Mais certains ont été déçus que Christian Bale n’ait pas développé de tentacules pour le rôle. Pas étranger à jouer le méchant, ou du moins un psychopathe effrayant, Bale semble être le candidat idéal pour jouer un tueur en série déicide. Il semble canaliser un peu de son sérieux Batman alors que nous l’entendons dire: « Tous les dieux mourront. »

Cette bande-annonce est également notre premier regard sur All-Black, le tristement célèbre Necrosword. L’épée est censée être un symbiote qui change de forme, mais dans la bande-annonce, elle semble prendre la forme d’une simple épée large de style médiéval. Une arme puissante dans la tradition Marvel, le Necrosword était l’arme utilisée pour tuer le céleste dont la tête coupée est devenue Knowhere, un endroit fréquenté par les Gardiens de la Galaxie.

Alors que l’arme a été fabriquée et maniée pour la première fois par Knull, un dieu maléfique du Venin bandes dessinées, l’épée s’est retrouvée entre les mains de Gorr et l’a aidé dans son saccage meurtrier. Nous devrons attendre le film pour voir s’il est véritablement fait d’ombre sensible ou s’il ne s’agit que d’une puissante épée.

Le tribunal vivant : un rappel des pouvoirs qui existent





Certains des plus grands moments de la bande-annonce sont venus tout aussi fugaces, mais ont eu des implications importantes. L’un est venu lorsque Mighty Thor appelait la foudre à travers Mjolnir. Elle semblait se tenir dans un temple ou un lieu de cérémonie important. Entouré de statues dont les visages sont à peine reconnaissables, une se démarque : le Living Tribunal.

Légèrement à l’écart de la caméra, juste au moment où Mighty Thor allume son marteau, nous voyons un visage, ou trois, enveloppé dans une cagoule. Le Living Tribunal est le pouvoir ultime de l’univers Marvel avait déjà fait des apparitions dans les deux Loki et Doctor Strange dans le multivers de la folie. Bien qu’il n’apparaisse généralement que pendant une seconde, comme c’est le cas ici, le fait qu’il apparaisse du tout pourrait être un indice que Marvel construit quelque chose, ou c’est juste un rappel que nous avons affaire à des pouvoirs qui existent à une échelle multiverselle. .





Raphia





Le prochain et le plus excitant des œufs de Pâques est Bast. Crédité pour être joué par Akosia Sabet sur la page IMDb pour Thor : Amour et tonnerre en tant que Bastet, nous pouvons voir le dieu sous forme humaine assis juste devant Valkyrie et Jane alors qu’ils sont assemblés avec les autres dieux dans leur scène avec Zeus. À l’heure actuelle, on ne sait pas quelles similitudes cette divinité partage avec le dieu des bandes dessinées Marvel, Bast, qui est le dieu dont la Panthère noire tire son pouvoir.

Il a été théorisé que Bastet pourrait indiquer un lien entre Panthère noire et les dieux égyptiens de Chevalier de la Lune, mais rien n’est encore certain. Dans la tradition Marvel, Bast est antérieur aux dieux égyptiens, et ils pourraient être les mêmes en ne partageant qu’un nom similaire. Mais le fait qu’elle apparaisse ici pourrait signifier qu’on pourrait la revoir, incarnant l’esprit de la Panthère noire dans Wakanda pour toujours.





Quoi qu’il en soit, cette bande-annonce a montré Thor fans un aperçu du nouveau film et des mondes au-delà. Et peut-être trop un aperçu au-delà des sous-vêtements de Thor. Quoi qu’il en soit, si rien d’autre ne se passe, nous sommes toujours ravis de voir Taika Waititi reprendre son rôle de Korg, l’adorable monstre rock Kiwi.





