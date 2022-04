Thor: Love and Thunder Trailer a Chris Hemsworth taquinant une « aventure classique de Thor »

Les premières images de Thor : Love and Thunder ont enfin été révélées, et Chris Hemsworth promet que le film ne décevra pas.

Marvel Studios l’a laissé très tard dans la journée pour sortir la première bande-annonce de Thor : Amour et Tonnerre. Après avoir amené de nombreux fans à croire qu’il arriverait lundi dernier, c’est aujourd’hui que les fans de Marvel ont eu leur dose de Thor, alors qu’un bref teaser de 90 secondes est arrivé avec de nombreux clichés alléchants et qu’il restait beaucoup à révéler. Chris Hemsworth était également actif sur son compte Twitter pour accueillir la bande-annonce et promettre aux fans qu’il y a quelque chose de « grand, bruyant, fou et plein de cœur » à venir en juillet lors de sa dernière sortie en tant que Dieu du tonnerre.

Thor : Amour et tonnerre est déjà à peu près assuré d’être l’un des plus grands succès de l’été grâce à la réunion de Hemsworth et de la réalisatrice Taika Waititi, qui apportera une fois de plus le style extravagant rétro brillant et bourré d’action de Thor : Ragnarok au MCU. Avec le casting comprenant toute une série de rapatriés dont Tessa Thompson, Chris Pratt, Dave Bautista et Natalie Portman ainsi que les nouveaux arrivants Christian Bale et Russell Crowe, la seule chose qui est certaine est que Thor : Amour et tonnerre devra faire quelque chose de vraiment mal pour ne pas rejoindre le club d’un milliard de dollars de Marvel cet été.

FILM VIDÉO DU JOUR

Partager la bande-annonce sur son Compte TwitterHemsworth a commenté: « Voici le premier teaser pour Thor : Amour et tonnerre. Toutes les sensations d’un classique Thor aventure. Grand, fort et fou et plein de cœur. Tu vas rire tu vas pleurer, puis tu vas tellement rire que tu vas pleurer encore !! Amour et tonnerre venant à vous tous le 8 juillet !!”

Marvel a beaucoup de grands projets à venir cette année, à commencer par Doctor Strange dans le multivers de la folie







Il n’y a personne capable de tenir les fans en haleine comme Marvel Studios, et cela a été prouvé une fois de plus par la chute inattendue du Thor : Amour et tonnerre remorque aujourd’hui. Devenu le film avec la fenêtre la plus courte entre la première bande-annonce et la sortie du film – la bande-annonce tombant à peine 81 jours avant la sortie du film en salles – il y a beaucoup de battage médiatique autour du retour de Hemsworth’s Thor, le premier personnage de Marvel Cinematic Universe avec un quatrième film solo, avec la bande-annonce accumulant plus de 11 millions de vues au cours des 7 premières heures.

Évidemment, Marvel Studios ne fait jamais rien sans une bonne raison, et avec tant d’autres projets à venir avant l’arrivée de Thor, il n’est pas surprenant qu’ils se soient retenus sur le premier teaser. Nous ne sommes plus qu’à deux semaines de l’arrivée de Doctor Strange dans le multivers de la folieun film qui va vraiment lancer la saison des superproductions estivales dans la continuité directe du succès phénoménal Spider-Man : Pas de retour à la maison. En plus de cela, la série Disney + Chevalier de la lune et Mme Marvel reçoivent maintenant tous les deux une bonne partie de la promotion. Tandis que Thor : Amour et tonnerre va certainement être l’un des plus grands films sortis cette année, il est évident que Marvel Studios veut que les gens se concentrent pleinement sur les sorties qui le précèdent avant d’avancer à toute vitesse.









Thor: Love And Thunder bat le record impopulaire de Marvel

Lire la suite





A propos de l’auteur