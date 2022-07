Thor : Love and Thunder, tout cela a changé dans le film

merveille

Les dirigeants de Marvel seraient responsables d’une partie des modifications du script pour Thor: Love and Thunder qui devait durer moins de deux heures.

Thor : Amour et tonnerre est la quatrième entrée du dieu du tonnerre dans le Univers cinématographique Marvel et oppose Odinson à Gorr The God Butcher, un méchant qui a tout perdu dans un monde oublié et a juré de se venger des divinités en les éliminant avec l’épée Necrosword. Pour l’arrêter, le fils d’Odin et une équipe de héros composée de Valkyrie, Korg et Jane Foster vont entreprendre un voyage incroyable qui les mènera même jusqu’à l’Olympe.

Le nouveau film Thor est réalisé par Taika Waititi et conserve le même style frais et coloré que l’entrée précédente de la série, Ragnarok, mais cette fois en mettant l’accent sur l’humour d’une manière si éloquente que nous pouvons considérer ce film plus comme une comédie que comme un film de super-héros. La vérité est que la bande est courte, elle dure environ deux heures, et il y a des rapports qui suggèrent l’intervention de merveille dans le scénario.

Journaliste Joanna Robinson déclaré concernant amour et tonnerre sur le balado Le verset de la sonnerie: « Taika Waititi n’avait pas de toile vierge pour faire ce qu’il voulait avec Thor : Love and Thunder. Absolument. Il avait plus de liberté d’action que dans Ragnarok, mais ils ont aussi exigé d’en haut que le film dure moins de deux heures. Le long métrage, finalement, a duré moins de deux heures. Mais ils ont coupé une tonne de trucs de ce quatrième épisode du héros de Marvel Studios. ».

+Beaucoup de changements pour Thor

Certains des éléments qui ont été coupés du script original de Thor : Amour et tonnerre a servi de pont avec les livraisons précédentes du personnage dans le Univers cinématographique Marvel. Dans ce contexte, nous pouvons localiser le personnage El Gran Maestro, joué par Jeff Goldblumet Eitri, qui est personnifié par Pierre Dinklage de la même manière que c’est arrivé dans Avengers : guerre à l’infini où il a aidé Thor à créer la hache Stormbreaker.

L’actrice Léna Headeyreconnue pour son travail sur la populaire émission de télévision jeu des trônes et le film 300allait également faire partie de Thor : Amour et tonnerre. Oui Simon Russel Beale Il allait jouer Dionysos dans le film. Toutes ces modifications répondent à la nécessité de garder le film court, selon Robinson. Les modifications dans le livre de la bande ont également atteint l’un des personnages les plus importants de la trame.

Nous parlons de Gorr The God Butcher, le méchant magistralement joué par balle chrétiennequi n’est pas étranger au genre super-héros dans les films, après tout, il était Batman dans la trilogie Dark Knight réalisée par le réalisateur visionnaire Christophe Nolan qui grâce à ces tickets a révolutionné la façon de faire ces films.

Gorr The God Butcher avait plus de séquences que nous ne pouvons en voir dans la coupe sortie en salles. Le méchant allait utiliser l’épée Necrosword pour tuer plus de personnages qu’il n’en a tué dans la version finale du film afin que les téléspectateurs comprennent le niveau de menace que ce personnage représentait pour les divinités du jeu. Univers cinématographique Marvel et accessoirement équilibrer un peu de comédie avec de l’action. Malheureusement, cela ne s’est pas produit avec le film Taika Waititi.

